El DAX sigue cayendo

Los mercados europeos cotizan en su mayoría a la baja, siendo el Ibex35 el que muestra la mayor caída (-0,63%), seguido del AEX holandés (-0,59%) y el Eurostoxx50 (-0,47%). El CAC francés y el FTSE MIB italiano bajan un 0,40%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido (-0,31%) y el DAX alemán (-0,30%) muestran pérdidas más modestas. Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los sectores del DAX alemán En cuanto al comportamiento sectorial del DAX alemán, solo el sector financiero (+0,18%) y el industrial (+0,08%) cotizan en territorio positivo. El sector sanitario muestra el descenso más pronunciado (-0,76%), seguido de los bienes de primera necesidad (-0,64%) y los bienes de consumo discrecional (-0,54%). Las tecnologías de la información (-0,38%), los materiales (-0,35%) y el sector inmobiliario (-0,17%) también bajan significativamente. Los servicios de comunicación (-0,07%) y los servicios públicos (-0,11%) muestran descensos más modestos. El rendimiento agregado del DAX muestra un descenso del 0,3%, con una amplitud de mercado negativa, ya que ocho de cada diez sectores cotizan a la baja. Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: Plataforma de XTB Gráfico diario del DAX Fuente: Plataforma de XTB El DAX alemán continúa su tendencia bajista. El RSI se ha enfriado y está iniciando una divergencia bajista. Además, el MACD, después de formar un cruce bajista, se está ampliando a la baja. Para los bajistas, una nueva prueba del máximo de octubre en 19.783 podría acelerar el impulso bajista. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría llevar a una nueva prueba del máximo de principios de noviembre en 19.525, que se alinea estrechamente con la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.653, estableciendo una zona de soporte crítica. Para los alcistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 20.566 sigue siendo la resistencia clave. Este nivel ha jugado un papel fundamental en las últimas sesiones y podría actuar como un trampolín para nuevos avances alcistas o como un umbral que marque el inicio de la divergencia bajista. Otras noticias corporativas BMW (BMW.DE) descubre irregularidades en las exportaciones rusas - BMW ha descubierto exportaciones no autorizadas de más de 100 vehículos de alta gama a Rusia a través de su sucursal de Hanover, lo que ha provocado el despido inmediato del personal implicado y la suspensión de las exportaciones. Si bien BMW afirma que cumple con las sanciones de la UE y los EE. UU., la empresa reconoce el desafío más amplio que supone para la industria la llegada de "importaciones grises" a Rusia a pesar de las medidas de embargo. El fabricante de automóviles de lujo está implementando controles adicionales para evitar canales de distribución no autorizados. Deutsche Bank Securities (DBK.DE) resuelve la investigación de la SEC - La filial de corretaje ha acordado pagar 4 millones de dólares para resolver las acusaciones de la SEC sobre la demora en la presentación de informes de actividades sospechosas. La investigación reveló casos en los que la empresa tardó más de dos años en presentar informes, incluido un caso que involucraba 68 transacciones sospechosas por un total de casi 2.000 millones de dólares. Deutsche Bank enfatizó su cooperación con los reguladores y la implementación previa de medidas correctivas.

Volkswagen (VOW1.DE) alcanza un acuerdo sindical histórico - El fabricante de automóviles ha concluido las negociaciones con IG Metall, asegurando un acuerdo de reestructuración integral que garantiza las operaciones de la fábrica alemana hasta 2030. El acuerdo incluye concesiones sindicales sobre aumentos salariales hasta 2031 y recortes de producción, lo que refleja desafíos más amplios en el sector automotriz alemán en medio de vientos económicos en contra y una creciente competencia china. Merck (MRK.DE) finaliza el acuerdo de LaNova Medicines: la empresa ha completado su acuerdo de licencia global exclusiva para LM-299, un anticuerpo biespecífico PD-1/VEGF. Merck registrará un cargo en el cuarto trimestre de 2024 de $588 millones (18 centavos por acción) por el pago inicial, con posibles pagos adicionales por hitos de hasta $2.7 mil millones. El acuerdo incluye un pago por transferencia de tecnología de $300 millones previsto para 2025. Otras noticias procedentes de empresas del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

