El DE40 sube un 1,7% 🚨

馃彌锔 Donald Trump anunci贸 durante el fin de semana que suspender谩 la imposici贸n de aranceles del 50% a la Uni贸n Europea hasta el 9 de julio. El 铆ndice alem谩n DAX registr贸 un fuerte repunte este lunes, con una subida del 1,6%, superando el umbral de los 24.000 puntos tanto en el 铆ndice al contado como en el contrato DE40. El rebote se produjo luego de que Trump confirmara que postergar谩 la entrada en vigor de los aranceles del 50% a productos de la UE, tras una conversaci贸n con la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, quien solicit贸 m谩s tiempo para cerrar un acuerdo comercial con EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La relaci贸n comercial entre EE. UU. y la UE es de gran relevancia.聽Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El repunte en el DE40 y otros futuros de 铆ndices europeos se produce despu茅s de las fuertes ca铆das del viernes, cuando los mercados reaccionaron de forma negativa ante la amenaza de aranceles inminentes. Hoy, los sectores m谩s expuestos a las guerras comerciales, como el automotor y los bienes de lujo, lideraron las ganancias: Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen subieron entre un 1,9% y un 2,1% .

Tambi茅n se recuperaron bancos y empresas industriales, compensando p茅rdidas anteriores. Hoy observamos un rebote generalizado en todos los sectores del DAX alem谩n.聽Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El mercado interpreta el anuncio de Trump como un alivio temporal, pero no una soluci贸n definitiva, por lo que no se descarta un retorno a una mayor volatilidad en el corto plazo. El plazo hasta principios de julio se acorta, fecha en la que expira la suspensi贸n de 90 d铆as de aranceles con la mayor铆a de los pa铆ses, excepto Reino Unido, que ya ha alcanzado un acuerdo comercial con EE. UU. Cabe destacar que hoy los mercados permanecen cerrados en Reino Unido y Estados Unidos, aunque el mercado de futuros sigue operando. Los futuros de los principales 铆ndices estadounidenses tambi茅n registran un fuerte repunte. La semana pasada, Apple sufri贸 una fuerte ca铆da, impulsada por las amenazas de Trump de imponer aranceles si la empresa no traslada la producci贸n del iPhone a EE. UU. El DE40 vuelve a superar los 24.000 puntos y cotiza cerca de m谩ximos hist贸ricos. Tambi茅n se observa un rebote en los futuros estadounidenses. Un soporte clave para el DE40 es la zona de los 23.500 puntos, desde donde el precio rebot贸 el viernes y que ya hab铆a funcionado como resistencia en marzo. Por el lado de la resistencia, el objetivo para los compradores podr铆a ser la zona de los 24.700 puntos, correspondiente al retroceso del 127,2% de la 煤ltima gran onda bajista.

