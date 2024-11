Subidas en los índices asiáticos

Jornada positiva para los principales índices asiáticos, que anotan subidas. El Nikkei ha subido un 1,4% y el índice Hang Seng cotiza un 1,5% al alza. Los datos del PMI de servicios Caixin de China para octubre indicaron 52 frente al 50,5 previsto y el 50,3 anterior. En contraste, el PMI del S&P de Hong Kong indicó 52,5 frente al 50 de septiembre. Las lecturas mejores de lo previsto provocaron una sesión alcista en Asia. Los inversores esperan que los mejores datos del sector de servicios en China sean una de las primeras señales de los paquetes de estímulo lanzados por Pekín para favorecer su economía. Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer con ligeras caídas. El S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 0,4% en un contexto de incertidumbre que se apodera de los mercados antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Por su parte, los futuros de índices europeos registran subidas modestas en el rango del 0,2 - 0,3%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos macro La tasa de desempleo de Suiza se mantiene en línea con las expectativas, finalizando en el 2,6% en octubre (sin cambios intermensuales). Las ventas minoristas en Singapur crecen un 2% en octubre frente al 1,8% previsto y el 0,6% anterior (el crecimiento intermensual fue del 0,4% frente al 0,7% en septiembre). El dólar cotiza sin grandes cambios, con el eurodólar estableciéndose en 1,087 y el USD/JPY cotizando un modesto 0,15% al alza. Los rendimientos de los bonos a 10 años se sitúan actualmente en torno al 2,9%. El Banco Central de Australia (RBA) mantuvo los tipos en el 4,35%, como se esperaba. El par AUD/USD sube un 0,3% hoy.. Resultados corporativos El beneficio operativo del tercer trimestre de Hugo Boss superó ligeramente las expectativas de los analistas (un 1% de aumento en las ventas del grupo ajustadas por divisa) en medio de una "demanda persistentemente débil en China"; el EBIT bajó un 7% a 95 millones de euros frente a los 90 millones esperados por los analistas. Por otro lado, las nuevas restricciones han obligado a los fabricantes de chips Applied Materials y Lam Research a eliminar a los proveedores chinos. Otros mercados Los futuros del petróleo caen ligeramente, cediendo parte de lo ganado en los últimos días por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la decisión de la OPEP+ de retrasar el aumento de la producción. Estados Unidos y Arabia Saudí están discutiendo un posible acuerdo de seguridad regional, que no incluiría un acuerdo más amplio con Israel. Irán ha acordado aumentar la producción de petróleo en 250.000 barriles por día. El Bitcoin se impulsa un 1% en lo que va de sesión, lo que le permite atacar la resistencia de 68.500 dólares.

