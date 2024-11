El dólar abre estable frente al peso chileno mientras el mercado está atento a datos clave del PMI en EE. UU.

El dólar frente al peso chileno muestra una apertura estable, rondando los $974, en un contexto de expectativas marcadas por la publicación de los datos del PMI manufacturero y de servicios en Estados Unidos, programados para este viernes a las 11:45 hora local. Tras una semana en la que el índice del dólar (DXY) moderó su impulso alcista, el USDCLP ha experimentado una leve corrección a la baja, intentando consolidarse por debajo del nivel psicológico de $970, aunque sin éxito sostenido. Ayer, el mercado mostró intentos iniciales de ruptura a la baja, pero la falta de catalizadores claros generó cautela entre los operadores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave para el tipo de cambio hoy: Datos del PMI de EE. UU. Los datos entregarán una visión actualizada sobre la salud económica de Estados Unidos, particularmente en los sectores manufacturero y de servicios.

Un resultado sólido podría fortalecer las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Por el contrario, cifras débiles podrían presionar al índice del dólar a la baja, debilitando la divisa estadounidense frente a sus pares. Comentarios de la Reserva Federal Discursos de miembros clave de la Fed podrían ofrecer pistas sobre la dirección de las tasas de interés, especialmente considerando la próxima reunión en diciembre.

En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas en Europa y Oriente Medio, las declaraciones de la Fed podrían amplificar la volatilidad en los mercados cambiarios. Nivel técnico del USDCLP Si los datos del PMI y las señales de la Fed fortalecen al dólar, el tipo de cambio podría dirigirse nuevamente hacia los $976, un nivel clave observado en semanas recientes. Por el contrario, un debilitamiento del dólar a nivel global o un fortalecimiento del peso chileno podría permitir una consolidación definitiva por debajo de los $970, abriendo la puerta a una nueva banda de soporte. Fuente: xStation5.

