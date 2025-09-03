El dólar australiano lidera el rebote entre las principales divisas frente al dólar estadounidense (AUD/USD: +0,15%), movimiento que comenzó tras la ola vendedora en el mercado de bonos de EE.UU.

Los rendimientos de los Treasuries a 30 años regresaron al 5%, su nivel más alto desde mediados de julio, lo que añade presión al mercado global de deuda. El AUD/USD también se ve respaldado por los datos australianos más recientes, que refuerzan la postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Análisis técnico del AUD/USD

Tras la caída de ayer por debajo de 0,65, el AUD/USD ha regresado por encima de la media móvil exponencial de 100 periodos (EMA100) en el gráfico H4, que ahora actúa como soporte clave.

Un cierre por encima de la EMA30 podría reactivar el rally reciente, impulsando al par hacia el límite superior de la consolidación actual.

Fuente: xStation5

Factores que influyen en el dólar australiano hoy

PIB australiano

El PIB de Australia creció un 0,6% t/t en el 2T 2025, superando la previsión del 0,5% y mejorando frente al 0,3% anterior.

El crecimiento fue impulsado por el consumo de los hogares, apoyado en la recuperación salarial, tipos de interés más bajos y condiciones climáticas favorables. Sin embargo, persiste la debilidad en la inversión pública y privada, lo que podría afectar las lecturas del segundo semestre.

Estos datos refuerzan las expectativas de que el RBA mantendrá una postura prudente en cuanto a nuevos recortes de tipos. El recorte de 25 pb en agosto, que dejó la tasa en 3,6%, fue de carácter preventivo para evitar un freno excesivo de la economía —en especial en el mercado laboral— frente a los aranceles de Donald Trump.

El RBA indicó que la inflación, que subió al 2,8% en julio (máximo de un año), será la referencia para futuros ajustes.

Apoyo desde China

El AUD recibe un respaldo adicional desde Asia. El Índice Caixin de Servicios de China se situó en 53 puntos (previsión: 52,4 | anterior: 52,6), marcando el mayor crecimiento en 15 meses.

La actividad empresarial se expandió principalmente en turismo y entretenimiento, aunque el empleo sigue bajo presión, ya que las compañías chinas reducen plantilla para proteger márgenes frente al aumento de costes laborales y de materiales.

__________



📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí