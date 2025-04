El dólar cae a mínimo de tres años mientras la Fed señala un dilema de política monetaria 📉

El índice del dólar estadounidense muestra un leve repunte desde un nivel clave de soporte tras declaraciones de Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, quien abogó por mantener las tasas de interés en su nivel actual. No obstante, el dólar sigue siendo la moneda más débil entre las del G10 en la jornada, con una caída cercana al 0,8 % frente a una cesta ponderada de divisas. “Dado el punto de partida de la economía, y con ambos lados de nuestro mandato bajo presión, hay una razón de peso para mantener la política monetaria sin cambios, a fin de equilibrar los riesgos derivados de una inflación aún elevada y un mercado laboral en desaceleración”, comentó hoy Hammack. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, el tono general de las declaraciones de la presidenta de la Fed de Cleveland está en línea con el enfoque prevaleciente del banco central de “esperar y ver”. La función de reacción de la Fed se mantiene clara: si el mercado laboral se debilita y la inflación disminuye, se contemplan recortes de tasas rápidos. De lo contrario, prevalecerá la paciencia y se mantendrán los tipos elevados. Aunque los efectos económicos de las nuevas políticas comerciales de la administración Trump aparecerán en los datos con cierto retraso, el mercado ya muestra signos de fatiga ante el caos en la toma de decisiones y la incertidumbre persistente sobre el panorama a una semana, un mes o un año. El índice del dólar, que alcanzó un máximo local a finales de enero, ha caído un 3,5 % en la última semana y cotiza actualmente en su nivel más bajo desde abril de 2022. En medio de una crisis de confianza en la moneda más poderosa del mundo, el capital fluye hacia el oro, reforzando su papel como refugio seguro y cobertura frente a la recesión. El oro está marcando nuevos máximos impulsado por la debilidad del dólar y los temores de recesión. Fuente: xStation5

