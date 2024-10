💲El dólar cae antes de las ventas minoristas

驴Confirmar谩n los datos la necesidad de que la Fed recorte las tasas en 50 puntos b谩sicos? Hoy conoceremos los datos de ventas minoristas de EE. UU. Despu茅s de un fuerte repunte en julio, se espera una desaceleraci贸n para agosto, debido a la debilidad en el lado de las ventas de autom贸viles. Sin embargo, como muestran los datos de los 煤ltimos 30 a帽os, las ventas minoristas rebotaron 3-4 meses despu茅s del primer recorte de tasas de inter茅s. 聽 驴Justificar谩n los datos la necesidad de un recorte mayor? Los datos de agosto casi con certeza mostrar谩n una disminuci贸n en las ventas minoristas, dadas las cifras de ventas en el sector automotriz. Tambi茅n vale la pena recordar el repunte bastante fuerte en las ventas generales en julio, lo que result贸 en una base bastante alta. Los datos de hoy tendr铆an que mostrar no solo una disminuci贸n m谩s fuerte en las ventas generales, sino tambi茅n una disminuci贸n en las ventas subyacentes para garantizar que la Fed recorte las tasas de inter茅s en 50 puntos b谩sicos. 驴Cu谩les son nuestras expectativas de mercado antes de la lectura de hoy? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Se espera que las ventas minoristas caigan un 0,2% intermensual en comparaci贸n con julio, cuando las ventas aumentaron un 1,0% intermensual. Se espera que las ventas reales caigan un 0,3% intermensual.

Se espera que las ventas b谩sicas (excluidas las ventas de autom贸viles) aumenten un 0,2% intermensual, con un aumento anterior del 0,4% intermensual. En t茅rminos reales, se espera que las ventas b谩sicas aumenten un 0,1% intermensual.

Se espera que las ventas b谩sicas excluyendo autom贸viles y combustible aumenten un 0,3% intermensual, con un aumento anterior del 0,4% intermensual.

Se espera que el grupo de control (que excluye alimentos, autom贸viles, combustibles y materiales de construcci贸n) aumente un 0,3% intermensual y un 0,1% intermensual en t茅rminos reales.

Bloomberg Economics se帽ala que las ventas minoristas generalmente se recuperaron durante 3 o 4 meses despu茅s de que la Fed realiz贸 su primer recorte de tasas de inter茅s. Las tasas de inter茅s m谩s bajas en tarjetas de cr茅dito y pr茅stamos al consumidor deber铆an conducir a una ligera recuperaci贸n del consumo. Las ventas aumentaron nominalmente un 1,0% intermensual recientemente. Sin embargo, siendo realistas, tuvimos un repunte despu茅s de varios meses de estancamiento. Debido a la alta base en julio, ahora se espera que las ventas disminuyan: nominalmente y en t茅rminos reales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽 Se espera que la mayor铆a de las categor铆as de ventas (excepto alimentos) muestren ventas m谩s lentas de lo normal. Fuente: Bloomberg Finance LP 聽 驴C贸mo reaccionar谩 el mercado? El mercado ahora est谩 descontando una probabilidad mayor del 70% de un recorte de la tasa de inter茅s de 50 puntos b谩sicos por parte de la Fed. Los datos tendr铆an que tener un desempe帽o significativamente peor que las expectativas hoy para impulsar la probabilidad por encima del 80%. Es bastante probable que haya una disminuci贸n en las ventas generales, pero una sorpresa de que no haya cambios con respecto al mes anterior ser铆a una se帽al de un fuerte sentimiento del consumidor, que podr铆a tener un impacto positivo en el d贸lar. Sin embargo, tenga en cuenta que los cambios en el mercado de divisas hoy ser谩n bastante limitados, de cara al evento muy importante de ma帽ana. El EUR-USD est谩 subiendo moderadamente hoy antes de la publicaci贸n de los datos. El par retrocedi贸 solo m铆nimamente despu茅s de la publicaci贸n de datos extremadamente d茅biles de Alemania sobre el sentimiento de los analistas e inversores. Datos m谩s s贸lidos (sin cambios respecto del mes anterior) podr铆an hacer que el par retroceda hasta las proximidades del nivel de 1,1100. Por otro lado, si las ventas b谩sicas no aumentaran contrariamente a las expectativas, ser铆a una se帽al de fuerte debilidad en el p煤blico estadounidense, lo que probablemente llevar铆a a una subida entre 1,1160 y 1,1180. Fuente: xStation5



