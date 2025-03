El dólar cae en Chile ante incertidumbre por posibles aranceles al cobre

El dólar en Chile inicia la jornada con una leve caída, cotizando en torno a los 917.10 pesos, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos hacia el cobre. Las declaraciones recientes del expresidente Donald Trump, en las que reafirmó su postura proteccionista, han intensificado las tensiones en el mercado de materias primas. Presión sobre el cobre por potenciales aranceles Trump advirtió que podría imponer nuevos aranceles a partir del 2 de abril, y aunque no se han dado detalles concretos, se mencionó la posibilidad de que estos incluyan al cobre. Este escenario ha generado inquietud entre los inversionistas, ya que: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil No se ha definido el porcentaje ni los términos de los aranceles , lo que añade un alto grado de incertidumbre.

El mercado del cobre ya enfrenta una acumulación de inventarios , lo que podría presionar aún más los precios si se materializan barreras comerciales.

Chile, como uno de los principales exportadores de cobre a nivel global, se encuentra directamente expuesto a estas medidas. Peso chileno resiste gracias al cobre Pese al clima global incierto, el peso chileno ha mostrado resiliencia, apoyado en parte por la fortaleza estructural del cobre y expectativas de demanda en Asia. La cotización actual cerca de los 917.10 representa una leve apreciación, y si se mantienen los niveles de soporte del cobre, el tipo de cambio podría dirigirse hacia los 913, un nivel técnico relevante en el corto plazo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "