El dólar cae en Chile tras sólido crecimiento del PIB y avance del cobre

El dólar en Chile registra una caída en un entorno donde la economía local muestra señales de fortaleza. El peso chileno se aprecia frente a la moneda estadounidense tras la publicación de los datos del PIB, que revelaron un crecimiento del 4%, superando las expectativas del mercado y el dato anterior. Factores que impulsan la apreciación del peso chileno Crecimiento del PIB : La expansión del 4% refuerza la confianza en la economía chilena, favoreciendo a la moneda local.

Precio del cobre : Se mantiene en niveles elevados ante las expectativas de estímulos económicos en China , lo que beneficia a Chile como principal exportador del metal rojo.

Debilidad del dólar: A nivel internacional, el dólar se debilita debido a datos económicos mixtos en EE.UU., reflejando un enfriamiento de la economía. La ausencia de nuevas noticias sobre aranceles y la expectativa en torno a la próxima decisión de política monetaria de la Fed también contribuyen a la incertidumbre en los mercados. Perspectivas para el tipo de cambio El peso chileno se mantiene en un escenario favorable, lo que podría llevar al USDCLP a acercarse a niveles entre 905 y 910 en el corto plazo, especialmente si la tendencia del cobre y los datos económicos continúan respaldando a la moneda local.

