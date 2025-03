El dólar cae mientras el peso chileno se fortalece impulsado por el alza del cobre

El dólar se debilita a nivel global en un contexto de alivio de la incertidumbre comercial, lo que ha favorecido a las monedas emergentes, incluido el peso chileno. La dinámica del tipo de cambio ha estado influenciada por las decisiones relacionadas con los aranceles, especialmente tras la confirmación de que el gobierno de Donald Trump mantendrá un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, descartando un aumento al 50% para Canadá. Este acuerdo ha sido bien recibido por los mercados y ha impulsado la recuperación de divisas emergentes. Factores que impulsan el peso chileno Precio del cobre en alza : La apreciación del metal rojo ha sido clave en el fortalecimiento del peso chileno, dado que es el principal producto de exportación del país.

: La apreciación del metal rojo ha sido clave en el fortalecimiento del peso chileno, dado que es el principal producto de exportación del país. Menores tensiones comerciales: La estabilización en los mercados internacionales ha permitido una mayor confianza en las economías emergentes. Perspectivas para el tipo de cambio A pesar del fortalecimiento del peso chileno, se espera una jornada de alta volatilidad debido a la próxima publicación de datos de inflación en Estados Unidos. Esta cifra podría generar fluctuaciones en el mercado cambiario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 📌 Rango esperado para USDCLP: 915 - 945.

