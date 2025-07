El gas natural cae un 2,5 % ante elevados niveles de almacenamiento en EE. UU. y temperaturas más frescas 📉

Los precios del gas natural Henry Hub en EE. UU. registran una ca铆da superior al 2 % en la jornada de hoy, alcanzando su nivel m谩s bajo desde el 21 de mayo. Los factores bajistas siguen pesando m谩s que las previsiones meteorol贸gicas favorables. El impulso descendente en los precios se atribuye a tarifas d茅biles en el mercado spot, una producci贸n elevada en julio y niveles de almacenamiento superiores al promedio en todo el pa铆s. A pesar de que los pron贸sticos anticipan temperaturas persistentemente altas en las costas estadounidenses hasta finales de julio, la oferta de gas sigue siendo abundante. Adem谩s, las temperaturas en el interior del pa铆s se han enfriado ligeramente, lo que suele reducir la demanda de electricidad generada con gas natural para sistemas de aire acondicionado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: NOAA, Climate Prediction Center La producci贸n media diaria de gas en julio ha alcanzado los 106,8 mil millones de pies c煤bicos diarios (bcfd), superando levemente el r茅cord de junio de 106,4 bcfd. Este incremento a帽ade m谩s presi贸n al mercado, al igual que los 煤ltimos datos de almacenamiento. En la semana que finaliz贸 el 27 de junio, las empresas de servicios p煤blicos en EE. UU. inyectaron 55 mil millones de pies c煤bicos (bcf) en almacenamiento, superando las previsiones de 53 bcf y muy por encima de los 35 bcf registrados en el mismo per铆odo del a帽o pasado. Esta fue la und茅cima semana consecutiva de incrementos de almacenamiento por encima de lo habitual para la temporada, llevando los inventarios totales a cerca de 3 billones de pies c煤bicos. Los datos de la CFTC tambi茅n reflejan un debilitamiento en el sentimiento del mercado. Los grandes especuladores (no comerciales) recortaron sus posiciones netas largas por primera vez en tres semanas, llevando las apuestas alcistas a su nivel m谩s bajo desde mediados de junio. Gas Natural Henry Hub Fuente: xStation5 聽 __________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

