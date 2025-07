El VIX cae un 3 % y marca mínimo de 4,5 meses impulsado por el optimismo en Wall Street 📉

El continuo optimismo en Wall Street 鈥攊mpulsado principalmente por el aplazamiento del plazo final para la imposici贸n de aranceles del 9 de julio al 1 de agosto鈥 est谩 llevando los futuros del 铆ndice de volatilidad CBOE (VIX) a sus niveles m谩s bajos desde el 24 de febrero de 2025. Los principales 铆ndices burs谩tiles estadounidenses registran hoy subidas moderadas, que oscilan entre el 0,15 % y el 0,25 %, mientras que el 脥ndice D贸lar estadounidense (DXY) se estabiliza en torno a 97,2. Los mercados reaccionan positivamente ante la posibilidad de una pol铆tica monetaria m谩s moderada por parte de la Reserva Federal en la segunda mitad de 2025 y, especialmente, a lo largo de 2026, as铆 como ante las expectativas de otra s贸lida temporada de beneficios empresariales en EE. UU. VIX (intervalo de 1 hora) El 铆ndice VIX registra hoy una ca铆da superior al 3 %, a pesar de la ausencia de catalizadores directos en el mercado y de un calendario macroecon贸mico relativamente tranquilo. El 煤nico dato relevante previsto en EE. UU. es la variaci贸n de los inventarios mayoristas correspondiente a julio, que se publicar谩 a las 16:00 CET. Los inversores est谩n incorporando crecientes probabilidades de que las acciones estadounidenses mantengan su tendencia alcista de cara a la pr贸xima temporada de beneficios del segundo trimestre de 2025. En el gr谩fico horario, el indicador RSI ha ca铆do hasta 15, lo que se帽ala condiciones de sobreventa extrema. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 _

聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "