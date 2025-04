El dólar corrige frente al peso chileno mientras los mercados esperan señales de Trump

El tipo de cambio USDCLP muestra una corrección técnica significativa en la jornada, con una caída superior al 1%, cotizando actualmente en torno a los 943 pesos, tras haber alcanzado un máximo intradía de 953 pesos. Esta baja se produce luego de una serie de alzas consecutivas y en un contexto de consolidación de variables externas clave. Factores actuales en juego Estabilidad en el precio del cobre , que continúa operando sin mayores variaciones, lo que tiende a dar soporte al peso chileno.

Índice dólar (DXY) en rango lateral, sin dirección clara, lo que disminuye la presión externa sobre las monedas emergentes como el peso chileno. Nivel técnico clave El M15 muestra una clara ruptura al alza de un canal bajista , seguida de una toma de utilidades desde el nivel de resistencia en torno a los 953-955 pesos .

Actualmente el precio retrocede hacia el nivel de Fibonacci 38.2%, lo que coincide con un área de soporte técnico relevante en 943 pesos. Un quiebre más profundo podría llevar la cotización hacia los 936 o incluso 930 pesos, que coinciden con los niveles de retroceso 50% y 61.8%, respectivamente. Catalizador en el horizonte: posibles aranceles de Trump El próximo gran evento que podría definir el rumbo del USDCLP será el anuncio de medidas comerciales por parte de Donald Trump, esperado para mañana. En concreto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si se imponen nuevos aranceles a China , es probable que el dólar se fortalezca globalmente como activo de refugio, lo que podría llevar al tipo de cambio a romper la resistencia de 953 pesos y escalar hacia niveles cercanos a 960 pesos .

Si la reacción del mercado es adversa para el dólar, ya sea por mayor aversión al riesgo o expectativas de represalias por parte de China, el USDCLP podría seguir corrigiendo hacia niveles previos cercanos a los 935 pesos. Indicadores técnicos complementarios El ADX muestra una pérdida de momentum tras el fuerte impulso alcista, lo que sugiere pausa en la tendencia actual.

El MACD también presenta señales de agotamiento, con cruce a la baja inminente, lo que podría confirmar mayor presión vendedora en el corto plazo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "