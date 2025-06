Resumen diario: Bitcoin registra un alza del 2,40 %, cotizando por encima de los $108.000 💰

Los índices bursátiles de EE. UU. atraviesan una sesión tranquila hoy. El S&P 500 sube alrededor de un 0,3 %, el Dow Jones se mantiene cerca del cierre del viernes y el Nasdaq 100 gana un 0,2 %. Las compañías de pequeña capitalización son las que mejor rendimiento muestran hoy, con el Russell 2000 avanzando más de un 0,7 %.

El mercado estadounidense se ve respaldado por el optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China , cuyos representantes han iniciado una nueva ronda de conversaciones en Londres. El tema principal sigue siendo el comercio internacional y, por ende, el futuro de los aranceles.

Según el informe de mayo de la Reserva Federal de Nueva York , los consumidores estadounidenses se muestran ahora más optimistas: las expectativas de inflación han disminuido en todos los horizontes temporales, y la percepción sobre el mercado laboral y las finanzas personales ha mejorado. La expectativa de inflación a 1 año se sitúa en 3,2 % (frente al 3,6 % de abril), y la previsión a 5 años es del 2,6 %. Los estadounidenses esperan menores aumentos de precios en combustible, alquileres, servicios médicos y educación.

Los índices bursátiles europeos muestran un comportamiento mixto hoy. El sentimiento más débil se observa en Alemania, donde el índice DAX cae más del 0,6 %. Los mercados británico y francés se comportan ligeramente mejor, con sus principales índices bajando en torno al 0,2 %. El FTSE MIB italiano cae aproximadamente un 0,4 %, mientras que el índice suizo SMI destaca positivamente, con un alza cercana al 0,4 %.

Tesla (TSLA.US) está cerrando la brecha bajista de apertura tras una caída inicial del 3 %. Esta semana podría ser clave para la compañía, con el lanzamiento previsto de su proyecto Robotaxi en Austin .

Apple (AAPL.US) registra una caída de aproximadamente el 1,5 % tras el inicio de su conferencia WWDC 2025 . La empresa anunció la integración de nuevos sistemas operativos en todos sus dispositivos hasta la generación 26. Entre los cambios figuran una interfaz rediseñada llamada Liquid Glass (la mayor actualización visual desde iOS 7), traducción en vivo con IA en conversaciones y mejoras en algunos servicios basados en apps.

No obstante, los cambios anunciados no son tan revolucionarios como esperaba el mercado. El precio de la acción también se ve presionado por estimaciones recientes de UBS , que indican que el número de personas con intención de comprar un nuevo iPhone en los próximos 12 meses está en su nivel más bajo en cinco años.

IonQ (IONQ.US) , en colaboración con AstraZeneca, AWS y NVIDIA , anunció un avance importante en química computacional acelerada por tecnología cuántica. Las compañías desarrollaron y demostraron conjuntamente un flujo de trabajo híbrido cuántico-clásico que logró más de 20 veces mayor velocidad de simulación para la reacción de Suzuki–Miyaura , un paso clave en la síntesis de fármacos de molécula pequeña.

Hoy, el capital fluye principalmente hacia metales preciosos y criptomonedas . El oro sube un 0,70 % hasta los $3.335 , El paladio +2,80 %, El platino +3,90 %, La plata +2,00 %.

Bitcoin registra un alza del 2,40 %, cotizando en $108.300; Ethereum sube un 2,30 %, hasta $2.560; y la capitalización conjunta del resto de los proyectos aumenta un 1,70 %, alcanzando los $863 mil millones.

