El dólar en Chile abre a la baja en un escenario de baja volatilidad

El dólar en Chile inició la jornada con una leve caída, en un contexto donde las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos no han generado gran volatilidad en los mercados. Durante el fin de semana, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importados a partir del lunes, además de la implementación de aranceles recíprocos inmediatos entre martes y miércoles. Esta decisión fortaleció al dólar a nivel global, ya que los aranceles han sido un factor clave en la atención de los inversionistas. Factores que impulsan al peso chileno A pesar del fortalecimiento global del dólar, el peso chileno se ha visto favorecido por los recientes datos económicos de China. Los indicadores de inflación del gigante asiático revelaron un incremento en la inflación al consumidor en enero, alcanzando su nivel más alto en cinco meses. Este repunte fue impulsado por el aumento del gasto previo al Año Nuevo Lunar, lo que ha reforzado las expectativas de recuperación de la demanda y ha mantenido los precios del cobre elevados. Perspectivas para el tipo de cambio Fuente: xStation 5 Dado el equilibrio entre estos factores, no se espera una alta volatilidad en el mercado cambiario chileno. Para la jornada, los analistas proyectan que el dólar se moverá en un rango estimado de 957 a 970 pesos por dólar.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "