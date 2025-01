El dólar en Chile abre al alza, presionado por los aranceles de Trump y la caída del cobre

El dólar inició la jornada con un avance en el mercado chileno, impulsado por factores externos e internos que están influyendo en el comportamiento del tipo de cambio. Factores internacionales: Aranceles de Trump y caída del cobre Aranceles de Trump : Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de aumentar significativamente los aranceles universales más allá del 2,5% generaron un fortalecimiento global del dólar. Aunque no se han especificado los niveles exactos de los nuevos aranceles, la incertidumbre está impactando negativamente a las monedas de mercados emergentes, incluido el peso chileno.

Precio del cobre: El principal producto de exportación de Chile sigue bajo presión debido a la debilidad de la demanda internacional, especialmente por la falta de señales de recuperación económica en China, el mayor consumidor de este metal. Los últimos datos económicos chinos no han brindado soporte suficiente al mercado del cobre, contribuyendo a su reciente caída. Contexto local: Banco Central de Chile y expectativas de volatilidad A nivel interno, la atención del mercado se centra en la política monetaria del Banco Central de Chile, que se espera mantenga la tasa de interés en los niveles actuales. Este enfoque neutral podría influir en la dinámica del tipo de cambio, generando movimientos adicionales en respuesta a las condiciones externas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones del tipo de cambio En este contexto, los analistas anticipan que el dólar podría moverse dentro de un rango de 978 a 996 pesos por dólar en las próximas jornadas. La volatilidad se mantendrá como un factor clave, con el mercado evaluando: Las actualizaciones sobre las medidas comerciales de Estados Unidos.

Las tendencias del cobre y su relación con la economía china.

La postura del Banco Central de Chile ante la evolución de los datos macroeconómicos locales. La combinación de incertidumbre global y factores locales podría seguir presionando al alza el tipo de cambio en el corto plazo. Fuente: xStation5.

