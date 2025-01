El dólar en Chile abre bajo los 1000 pesos en medio de volatilidad por medidas arancelarias de EE.UU.

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada por debajo de los 1000 pesos, reflejando un entorno marcado por la volatilidad derivada de las recientes decisiones arancelarias de Estados Unidos. La atención de los mercados está centrada en las propuestas del expresidente Donald Trump, que incluyen un arancel del 10% sobre productos chinos a partir del 1 de febrero. Estas medidas buscan presionar a China para detener el tráfico de fentanilo hacia Canadá y México, además de servir como una herramienta de negociación en acuerdos comerciales con sus socios norteamericanos. Claves del entorno arancelario: Propuesta de Trump: Aunque los aranceles del 10% son más moderados que las propuestas iniciales durante su campaña, aumentan la incertidumbre sobre la economía china, que enfrenta retos para su recuperación. Impacto internacional: La moderación de los aranceles ha debilitado al dólar a nivel global, contribuyendo a un entorno más favorable para monedas emergentes. Tensiones comerciales: China se enfrenta a presiones tanto directas como indirectas por parte de EE.UU., en un contexto donde los acuerdos iniciales no incluían explícitamente medidas arancelarias. Contexto local: Fortaleza del peso chileno : La debilidad global del dólar, combinada con precios altos del cobre, ha sostenido la estabilidad de la moneda chilena en las últimas jornadas.

: La debilidad global del dólar, combinada con precios altos del cobre, ha sostenido la estabilidad de la moneda chilena en las últimas jornadas. Proyección de tipo de cambio: Se espera que el USDCLP oscile entre 987 y 1006 pesos durante la sesión, reflejando la incertidumbre por los anuncios arancelarios y los movimientos del mercado global. En resumen, el peso chileno se beneficia de un entorno externo favorable, aunque la dinámica sigue sujeta a la evolución de las tensiones comerciales y los precios de las materias primas. La volatilidad será clave en las próximas jornadas.

