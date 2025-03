El dólar en Chile abre con ligeras alzas pese a la recuperación del cobre

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con leves avances, reflejando la persistente incertidumbre en los mercados financieros globales. A pesar de la recuperación en los precios del cobre, la moneda chilena sigue presionada por factores externos que han elevado la aversión al riesgo en las economías emergentes. Factores clave que impulsan el tipo de cambio: Tensiones comerciales globales: La administración de EE.UU. ha intensificado su retórica proteccionista, criticando los aranceles impuestos por Canadá sobre productos agrícolas y anunciando represalias a partir del 2 de abril. Esto ha elevado la prima de riesgo en los mercados.

La incertidumbre comercial y financiera sigue afectando divisas como el peso chileno, que ha mostrado movimientos erráticos en las últimas sesiones. Recuperación del cobre insuficiente: Aunque el metal rojo, principal exportación de Chile, ha mostrado signos de recuperación, esto no ha sido suficiente para fortalecer al peso frente al dólar. Proyecciones de USDCLP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde el punto de vista técnico, USDCLP ha mostrado resistencia en la zona de 940-945, mientras que un soporte clave se ubica en torno a 935-936. Si la incertidumbre comercial persiste, podríamos ver una mayor presión alcista en el tipo de cambio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "