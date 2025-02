El dólar en Chile abre estable tras la decisión del Banco Central

El Banco Central de Chile mantuvo sin cambios la tasa de interés, en línea con las expectativas del mercado. En su comunicado, la entidad destacó que la inflación sigue elevada y reafirmó su compromiso de llevarla al 3%. Además, señaló que la actividad económica ha mostrado un crecimiento mayor al previsto, lo que refuerza un enfoque cauteloso para evitar presiones inflacionarias adicionales. Factores externos que impactan el tipo de cambio A nivel internacional, el dólar mantiene su recuperación en medio de la incertidumbre inflacionaria. Dos factores clave están influyendo en el mercado chileno: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Medidas arancelarias de EE.UU.: La Casa Blanca confirmó que los aranceles a Canadá y México entrarán en vigor el 1 de febrero, lo que genera inquietud sobre eventuales restricciones adicionales que podrían afectar el precio del cobre , un factor clave para la economía chilena.

La entrarán en vigor el 1 de febrero, lo que genera inquietud sobre eventuales restricciones adicionales que podrían afectar el , un factor clave para la economía chilena. Decisión de la Reserva Federal (Fed): Los mercados siguen atentos al anuncio de política monetaria de la Fed, que podría generar mayor volatilidad en el dólar a nivel global. Perspectivas para el dólar en Chile El tipo de cambio se mantiene en una jornada de alta expectativa, con un rango proyectado de 987 - 1000 pesos por dólar. La reacción del mercado dependerá del tono del comunicado de la Fed y de la evolución de los precios de las materias primas, especialmente el cobre. Fuente: xStation5.

