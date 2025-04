El dólar en Chile busca consolidar soporte tras pausa en aranceles y repunte del cobre

El tipo de cambio en Chile intenta estabilizarse en torno a los 979 pesos por dólar, tras una fuerte caída registrada en la jornada previa, cuando la divisa estadounidense llegó a perder hasta 27 pesos en un solo día. Este nivel comienza a consolidarse como un soporte técnico clave, en medio de un entorno internacional marcado por la pausa en medidas arancelarias por parte de Estados Unidos. Factores que impulsan el comportamiento del tipo de cambio Pausa en aranceles estadounidenses: Las declaraciones del presidente de EE.UU. respecto a una suspensión en la imposición de nuevos aranceles han brindado alivio a los mercados globales, especialmente a la renta variable , lo que ha debilitado al dólar a nivel global.

Resiliencia de China: El gigante asiático ha mostrado una postura firme ante la presión comercial estadounidense, lo que ha generado un repunte en su mercado bursátil y una mejora en la percepción de riesgo global.

Reacción del cobre: El precio del cobre , principal producto de exportación chileno, subió cerca de 2% en la jornada , apoyando la apreciación del peso chileno frente al dólar.

Inflación en EE.UU. sin sorpresas: Aunque se publicaron datos inflacionarios en Estados Unidos, estos no alteraron significativamente las expectativas del mercado, manteniendo el foco en el discurso político de la Casa Blanca como principal factor de influencia. Perspectivas para el tipo de cambio Si persiste el mayor apetito por riesgo y el optimismo internacional , es posible que el dólar continúe cotizando por debajo de los 1.000 pesos .

Sin embargo, mientras no se rompa de forma clara el soporte de los 980 pesos, es probable que el tipo de cambio se mantenga dentro de un rango lateral, entre los 980 y 1.000 pesos, respondiendo a los flujos externos y a la evolución del conflicto comercial.

