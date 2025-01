El dólar en Chile cae en un entorno volátil de la divisa estadounidense

El mercado cambiario chileno mostró un movimiento mixto durante la jornada, donde el peso chileno se fortaleció frente al dólar, pese a la presión alcista global de la divisa estadounidense. Este comportamiento refleja un balance entre factores locales positivos y datos económicos internacionales que refuerzan al dólar. Factores locales que fortalecen al peso chileno: Incremento en los precios del cobre : Las expectativas de medidas de estímulo por parte del Banco Popular de China han impulsado la principal exportación de Chile, reforzando los flujos hacia el peso chileno.

Sólida balanza comercial: Chile continúa mostrando un desempeño sólido en el comercio exterior, respaldado por el alto valor de sus exportaciones, especialmente del sector minero.

Cautela ante los datos de inflación: Los inversores locales están atentos a los datos de inflación programados para mañana, que podrían influir en las expectativas de política monetaria del Banco Central de Chile. Factores globales que impulsan al dólar: Resiliencia de la economía estadounidense: Las encuestas JOLTS de empleo superaron las expectativas, mostrando un mercado laboral más robusto de lo previsto. El índice ISM de servicios reflejó una expansión más fuerte en el sector servicios, aumentando las expectativas de un crecimiento económico sostenido en Estados Unidos.

Disminución de las expectativas de recortes de tasas: Estos datos refuerzan la idea de que la Reserva Federal podría mantener su política monetaria restrictiva durante más tiempo, favoreciendo al dólar a nivel global. Análisis técnico del USDCLP Resistencias clave: En el gráfico, el nivel de 1019.50 actuó como una resistencia crítica, con un retroceso inmediato tras alcanzarla.

Soportes relevantes: Los niveles de 999.00 y 987.65 destacan como áreas de soporte significativas, marcando posibles objetivos si el peso chileno continúa fortaleciéndose.

Tendencia intradía: Aunque el dólar mostró un impulso alcista momentáneo, este se debilitó tras el rechazo en los niveles máximos, reflejando la presión de los factores locales. Perspectiva a corto plazo: Con el mercado anticipando los datos de inflación en Chile, los niveles técnicos cercanos a $1.000 - $995 se presentan como zonas críticas de soporte. Si las cifras favorecen una narrativa de inflación controlada, el peso chileno podría consolidar sus ganancias. Sin embargo, los factores internacionales, como la fortaleza del dólar, podrían limitar movimientos más pronunciados en el tipo de cambio.

