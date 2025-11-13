Leer más
El dólar en Chile retrocede a mínimos de junio en una jornada marcada por incertidumbre electoral y datos externos

Emanoelle Santos
Analista de Mercados

Pequeñas banderas nacionales de Chile en un fondo borroso claro
Conclusiones clave
USD/CLP
Forex
  • El dólar en Chile inicia la jornada con un retroceso hasta los 927 pesos, afectado por un escenario político local marcado por las elecciones.
  • El mercado internacional muestra cautela tras el fin del shutdown en EE. UU. y expectativas moderadas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
  • El cobre avanza 0,2%, apoyando una proyección de tipo de cambio dentro del rango 923–934 pesos para la jornada.

El dólar en Chile inicia la sesión con una caída de 0,3% frente al cierre previo, ubicándose en 927 pesos, en un entorno marcado por la cautela de los inversionistas locales de cara a las elecciones presidenciales de este fin de semana. La incertidumbre sobre el rumbo de la política fiscal y económica tras los comicios mantiene a los agentes en una postura prudente, a pesar de que hoy no se publican nuevos datos macroeconómicos relevantes.

El mercado cambiario podría mostrar mayor volatilidad en las próximas jornadas, reflejando ajustes de portafolio conforme evolucione el panorama político y las variaciones en el precio del cobre.

Conteo final de votos de los voluntarios en la eleccion decisiva y final para el futuro Presidente de la Republica de Chile
 

Factores internacionales: fin del shutdown y expectativas sobre la Reserva Federal

En el ámbito externo, el cierre del prolongado shutdown del gobierno estadounidense otorgó un breve respiro a los mercados financieros. Sin embargo, persisten dudas respecto de la solidez de la economía de EE. UU. y de la magnitud de los próximos movimientos de la Reserva Federal. Los inversionistas se mantienen atentos a la publicación de indicadores rezagados que ofrecerán una lectura más completa del mercado laboral y la inflación.

Las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre se ajustaron a 54%, tras haber alcanzado niveles cercanos al 65% a comienzos de la semana, lo que genera un contexto mixto para los activos de riesgo.

Cobre avanza 0,2% y aporta soporte al tipo de cambio

El cobre, principal referencia para el peso chileno, registra un avance moderado del 0,2% en la apertura. Este movimiento responde a un renovado apetito por riesgo tras el término del cierre del gobierno estadounidense y a señales globales que apuntan a la continuidad de políticas monetarias expansivas. Este leve repunte contribuye a contener presiones alcistas sobre el tipo de cambio, proporcionando un soporte adicional al desempeño del peso chileno durante la sesión.

Proyección para la jornada

Considerando los factores locales e internacionales, el tipo de cambio podría fluctuar entre 923 y 934 pesos durante la jornada. La evolución del clima político en Chile y los datos económicos pendientes en EE. UU. serán determinantes para el comportamiento del mercado cambiario en el corto plazo.

El movimiento reciente del USDCLP muestra una secuencia de máximos y mínimos descendentes, consistente con un sesgo claramente bajista. La ruptura de soportes intermedios ha acelerado la presión vendedora, en línea con la estructura marcada por las medias móviles.

  • La SMA50 se mantiene por debajo de la SMA200, reforzando un entorno de debilidad.

  • Los retrocesos y extensiones de Fibonacci destacan zonas relevantes:

    • El nivel del 100% (937,6) actuó como punto de inflexión.

    • La caída se profundizó hacia el 161,8% (930,9) y luego hacia el 200% (926,7).

    • Actualmente el precio testea el soporte mayor en la zona 924–925, coincidente con una línea de soporte amplia previamente validada (trazada en morado).

El patrón repetido de techos locales (círculos superiores) seguido por ventas agresivas evidencia un mercado que aprovecha cada corrección alcista para retomar posiciones cortas.

Grafico de precios del peso chileno
 

Fuente: xStation5.

____________
