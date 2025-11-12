El dólar en Chile retrocede hacia los 930 pesos impulsado por el cobre y el mayor apetito por riesgo

A nivel local, el peso chileno se fortalece y el tipo de cambio mantiene una tendencia bajista de corto plazo con soporte en 925 pesos.

Las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal presionan a la baja al billete verde.

El dólar en Chile cayó un 0,6 % hasta los 930 pesos , favorecido por el repunte del cobre y el apetito por riesgo global.

El dólar estadounidense volvió a retroceder en los mercados internacionales tras una sesión marcada por el mayor apetito por riesgo y por señales de que la Reserva Federal (Fed) podría disponer de espacio adicional para bajar las tasas de interés en su próxima reunión.

En este contexto, el tipo de cambio en Chile cerró la jornada con una caída del 0,6 %, ubicándose en torno a los 930 pesos por dólar. La tendencia bajista del billete verde refleja el cambio de percepción global hacia una postura monetaria más laxa y el optimismo ante la posible reapertura del gobierno federal de EE. UU., que reduciría la incertidumbre política y financiera.

Al mismo tiempo, el precio del cobre subió un 0,8 %, alcanzando su máximo nivel desde noviembre, impulsado por varios factores:

Un mayor optimismo económico global .

La debilitación del dólar , que hace más atractivas las materias primas.

El reconocimiento del cobre como mineral estratégico por parte del gobierno estadounidense, clave para la transición energética.

Y las expectativas de ajustes regulatorios en China para limitar la expansión de fundiciones, lo que podría restringir la oferta mundial del metal.

Contexto local: estabilidad y fortalecimiento del peso chileno

En el plano interno, el peso chileno se vio fortalecido por el impulso del cobre y por un mayor flujo de capitales hacia activos emergentes, en un entorno de estabilidad financiera local, según el reciente Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Chile (BCCh).

Este contexto genera condiciones favorables para la moneda local, que podría seguir apreciándose si se mantiene el apetito por riesgo global y el flujo de inversión hacia América Latina.

No obstante, los operadores se mantienen atentos al escenario político interno, especialmente a la primera vuelta presidencial de este fin de semana, evento que podría provocar volatilidad temporal en el mercado cambiario.

Análisis técnico: tendencia bajista de corto plazo

Desde una perspectiva técnica, el tipo de cambio en Chile mantiene una tendencia bajista de corto plazo, con un soporte clave en 924 pesos y resistencia en torno a 934 pesos.

El quiebre sostenido por debajo de los 924 pesos podría extender la caída hacia la zona de 915–918 pesos, mientras que un rebote sobre 940 pesos reactivaría presiones alcistas hacia 950 pesos.

El comportamiento técnico refuerza la visión de que el dólar en Chile continúa en un proceso de ajuste ordenado, dependiente tanto de las expectativas sobre la política monetaria de la Fed como del precio del cobre, principal motor de la economía chilena.

Fuente: xStation5.

El dólar en Chile consolida su corrección bajista, apoyado por la debilidad global del dólar y el rally del cobre. Si bien el escenario local se mantiene estable, los próximos días estarán marcados por el desenlace político interno y las expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. En este contexto, los inversores deberán vigilar la evolución del cobre, la trayectoria del peso chileno y los niveles técnicos del tipo de cambio como referencia clave para sus estrategias.

___________

Abre tu cuenta en XTB

Opera el dólar en Chile, el cobre y las principales divisas emergentes con herramientas avanzadas de análisis y cotizaciones en tiempo real.

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí