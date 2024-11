El dólar en Chile retrocede en medio de menor volatilidad y señales de estabilización

El tipo de cambio en Chile inició la jornada de este jueves con una caída leve, cotizando en 971. Este movimiento refleja una disminución en la volatilidad de los mercados globales y sugiere una posible estabilización. A pesar del descenso en el precio del cobre, el peso chileno encuentra soporte en datos económicos locales más favorables. Factores clave del mercado local e internacional: Precio del cobre:

El principal producto de exportación de Chile registra una caída de -0,30% en su apertura, continuando con una tendencia de debilidad ligada a la incertidumbre sobre la economía asiática. PIB en Chile:

El reciente informe de crecimiento económico superó las expectativas del mercado, proporcionando un impulso positivo. Esto contrasta con datos previos de actividad económica e inflación, que habían sido menos alentadores. Perspectivas del tipo de cambio:

A corto plazo, se espera que el tipo de cambio oscile entre 965 y 973, con una inclinación alcista en función de los próximos datos de producción industrial, especialmente en el sector minero. Panorama internacional: entre tecnología y estímulos en China Mercados estadounidenses:

Los resultados de Nvidia superaron nuevamente las previsiones, consolidando su posición en el sector tecnológico. Sin embargo, los principales índices mostraron un comportamiento cauteloso, lo que refleja preocupaciones sobre una posible sobrevaloración del sector tecnológico. China y estímulos económicos: El Banco Central de China decidió mantener las tasas de préstamo clave sin cambios , en línea con las expectativas.

, en línea con las expectativas. Persisten dudas sobre el crecimiento económico del país, agravadas por la falta de anuncios concretos de estímulo desde Beijing.

La posibilidad de un regreso de políticas comerciales más restrictivas bajo una administración de Trump ha intensificado las preocupaciones sobre el comercio exterior chino. USDCLP M5 Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

