El dólar en Chile se deprecia hacia los $925 en un contexto internacional mas complejo

El tipo de cambio en Chile muestra ligera recuperación, acercándose a los 921 pesos, tras un avance de casi 4 pesos en la sesión. Este repunte se alinea con la subida del índice dólar (0,15%), en medio de un clima de incertidumbre global por los aranceles de EE. UU., cuya entrada en vigor se prevé para el 2 de abril. Factores internacionales clave: En EE. UU., los pedidos de bienes duraderos superaron expectativas con un alza del 0,9% mensual , reflejando mayor confianza económica , aunque el impacto en los mercados ha sido limitado.

La administración Trump mantiene la presión geopolítica, con declaraciones sobre Groenlandia y el conflicto Rusia-Ucrania , elevando la aversión al riesgo.

En Asia, las negociaciones entre EE. UU. y China sobre comercio y fentanilo continúan, mientras la renta variable china muestra señales mixtas por el temor a nuevos aranceles. Impacto local: cobre como factor de contención El cobre ha mostrado rachas alcistas, lo que podría moderar nuevas alzas del dólar en Chile. A corto plazo, el USDCLP seguirá moviéndose según el comportamiento del dólar internacional, las noticias sobre aranceles y la evolución de los precios del metal rojo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

