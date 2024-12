El dólar en Chile se fortalece: ¿Se acerca a los 1.000 CLP?

El dólar inició la semana con una presión alcista en Chile, en un contexto en el que la moneda estadounidense muestra una recuperación frente a otras divisas importantes. Este movimiento sigue a una semana previa marcada por un debilitamiento del dólar debido a datos de inflación PCE de Estados Unidos que resultaron inferiores a las expectativas, aunque sin alterar las proyecciones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Factores globales impulsando el dólar Recuperación global del dólar: En la apertura de esta semana, el índice del dólar muestra un fortalecimiento frente a monedas como el euro y el yen, reflejando un mayor apetito por activos seguros. Perspectivas de tasas en EE. UU.: Aunque los datos PCE no modificaron sustancialmente las expectativas, el mercado mantiene una postura cautelosa respecto a posibles ajustes en las tasas de interés. Dinámicas locales y su impacto en el tipo de cambio En el ámbito local, el tipo de cambio chileno sigue influido por las tendencias del cobre y las expectativas de la economía china: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Repunte del cobre: La cotización del cobre, un pilar de la economía chilena, ha mejorado gracias a las expectativas de una recuperación en la demanda de China, el principal consumidor mundial de metales. Según Codelco, en noviembre la producción alcanzó 125,5 mil toneladas métricas, un incremento del 18% interanual. Estabilidad relativa del peso chileno: A pesar del fortalecimiento global del dólar, el tipo de cambio se mantiene en una zona clave, oscilando entre 982 y 1.000 CLP por dólar. Proyecciones para la jornada USDCLP M15 Fuente: xStation5 El desempeño del dólar frente al peso chileno dependerá de los datos económicos que se publiquen en el día. Escenario alcista : Si los datos globales refuerzan la fortaleza del dólar, el tipo de cambio podría volver a probar niveles cercanos a 1.000 CLP .

: Si los datos globales refuerzan la fortaleza del dólar, el tipo de cambio podría volver a probar niveles cercanos a . Escenario bajista: Si los datos resultan desfavorables para el dólar, el tipo de cambio podría continuar su camino hacia los 982 CLP. En este contexto, los operadores locales e internacionales seguirán de cerca las publicaciones macroeconómicas y el comportamiento del mercado de metales para determinar las tendencias en el corto plazo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "