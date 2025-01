El dólar en Chile sube a $1010 impulsado por la FED y expectativa por nóminas de empleo en EE. UU.

El tipo de cambio cerró la jornada con un alza significativa, terminando cerca de los $1010 pesos por dólar, luego de haber iniciado el día cotizando en torno a los $998 pesos. A pesar de un inicio con leves retrocesos, la tendencia cambió rápidamente debido a las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal (FED), quienes destacaron una postura más moderada respecto a la política monetaria y la meta inflacionaria del 2%. Este enfoque redujo las expectativas de recortes agresivos en las tasas de interés, fortaleciendo al dólar en los mercados internacionales. Mercados internacionales sin actividad por cierre de Wall Street En el ámbito global, los mercados permanecieron tranquilos debido al cierre de Wall Street, que suspendió operaciones en homenaje al fallecimiento del expresidente de EE. UU. Jimmy Carter. Sin embargo, los operadores anticipan un repunte en la volatilidad, ya que mañana se publicará el esperado informe de nóminas de empleo no agrícola en Estados Unidos. Este indicador será clave para evaluar la salud del mercado laboral y determinar el posible impacto de las altas tasas de interés implementadas por la FED. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nóminas de empleo no agrícola: Proveerán información crucial sobre el estado del mercado laboral.

Proveerán información crucial sobre el estado del mercado laboral. Impacto en el dólar: Un mercado laboral sólido podría reforzar la fortaleza del dólar, mientras que señales de desaceleración podrían moderar su apreciación. Dólar internacional y su impacto en el tipo de cambio El dólar sigue mostrando un comportamiento alcista a nivel global, respaldado por las recientes declaraciones de la FED. La perspectiva de tasas de interés altas por más tiempo fortalece a la moneda estadounidense y genera presión sobre las monedas emergentes, incluido el peso chileno. Cobre y la influencia de China El precio del cobre continúa en ascenso, impulsado por datos económicos de China que reflejan cierta estabilización en sus indicadores inflacionarios: Índice de Precios al Productor (IPP): Cayó un -2.3% , mejor de lo esperado.

Cayó un , mejor de lo esperado. Índice de Precios al Consumidor (IPC): Mostró un aumento moderado, reforzando expectativas de recuperación económica en China. Dado el rol de China como principal consumidor de cobre, estas señales optimistas podrían beneficiar al peso chileno en las próximas sesiones. Perspectivas para el tipo de cambio La dirección del tipo de cambio dependerá en gran medida de los datos laborales de EE. UU. y de cómo estos afecten las expectativas de política monetaria de la FED. Actualmente, se identifican dos niveles técnicos clave: Resistencia: $1015 por dólar, nivel que podría ser alcanzado si persiste la presión alcista.

$1015 por dólar, nivel que podría ser alcanzado si persiste la presión alcista. Soporte: $1000 por dólar, que actuaría como un posible piso en caso de corrección. Mañana será un día crucial para definir el rumbo del tipo de cambio, ya que los mercados reaccionarán de manera inmediata a los datos de empleo y sus implicaciones sobre la economía global.

