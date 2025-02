El dólar en Chile sube levemente tras confirmación de aranceles por parte de Trump

El dólar abrió la jornada con leves alzas en Chile, impulsado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reimponer un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones, a partir del 12 de marzo. Además, la administración estadounidense evalúa nuevos aranceles sobre automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores, lo que mantiene la fortaleza del dólar a nivel global. Factores que influyen en el alza del dólar Política arancelaria de EE. UU. : La reimposición de aranceles refuerza la demanda del dólar como refugio, impulsando su valor en los mercados internacionales.

: La reimposición de aranceles refuerza la demanda del dólar como refugio, impulsando su valor en los mercados internacionales. Caída del cobre : La incertidumbre sobre posibles aranceles adicionales a China y otros metales ha afectado el precio del cobre, debilitando al peso chileno.

: La incertidumbre sobre a China y otros metales ha afectado el precio del cobre, debilitando al peso chileno. Mayor aversión al riesgo: Los inversionistas están ajustando sus posiciones ante la incertidumbre comercial, favoreciendo activos considerados seguros, como el dólar. Proyección del tipo de cambio En este contexto, se espera que el dólar en Chile siga con presiones alcistas, con un rango estimado entre 965 y 970 pesos en el corto plazo, en función de la evolución de los mercados y nuevas decisiones en materia comercial por parte de EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "