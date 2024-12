El dólar en Chile supera los 990 pesos antes de la reunión de la Fed

El tipo de cambio en Chile se posicionó en 992 pesos por dólar durante la jornada de hoy, miércoles 18 de diciembre, reflejando una corrección alcista que mantiene al mercado en un rango estrecho. Desde el inicio de la sesión, el precio se ha movido de manera lateral, fluctuando entre 984 y 992 pesos, impulsado por factores locales e internacionales. Factores locales: política monetaria en Chile El Banco Central de Chile decidió recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, situándola en 5% .

en 25 puntos base, situándola en . Este ajuste moderado busca consolidar una política monetaria expansiva, con proyecciones que indican una baja probabilidad de cambios en la próxima reunión de enero de 2025.

La decisión ha moderado las expectativas de los inversionistas, reduciendo la volatilidad del tipo de cambio durante la jornada. Ámbito internacional: expectativas sobre la Fed y tensiones en Asia Decisión de la Reserva Federal (Fed): La Fed anunciará su decisión sobre tasas de interés esta tarde. Existe una probabilidad del 98,8% de que se reduzcan en 25 puntos base .

de que se reduzcan en . Las expectativas están centradas en la conferencia de prensa de Jerome Powell a las 16:30 horas (hora de Chile), donde se discutirán las proyecciones económicas y el ritmo de recortes para 2025. Tensiones geopolíticas con China: El Congreso de EE.UU. votará hoy sobre restricciones a las inversiones tecnológicas en China, lo que intensifica las tensiones bilaterales.

En China, la tasa de desempleo juvenil bajó al 16,1% en noviembre, una mejora respecto al 17,1% en octubre. Sin embargo, esta recuperación no ha sido suficiente para generar un impacto positivo en las principales bolsas. Perspectivas del mercado Los movimientos del dólar hoy están influenciados por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión del Banco Central de Chile, que ha reducido las expectativas de cambios inmediatos en la TPM.

La posible reducción de tasas en EE.UU., aunque los inversionistas prestarán mayor atención al tono de las declaraciones de Powell, que podrían ofrecer claves sobre las perspectivas económicas y los planes para 2025. USDCLP M15 Si los riesgos geopolíticos y las decisiones de política monetaria global no generan grandes sorpresas, el tipo de cambio en Chile podría seguir moviéndose en un rango acotado, con una leve preferencia por el dólar debido al contexto internacional.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "