El dólar en México sube ante presión global por bonos y debilidad en acciones

Apertura negativa para el peso mexicano

El peso mexicano abrió septiembre con pérdidas frente al dólar, arrastrado por el deterioro del apetito por riesgo a nivel global.

El tipo de cambio sube 0,6 %, registrando un máximo intradía de 18.86 y un mínimo de 18.65, para ubicarse actualmente en torno a 18.72.

La ausencia de referencias económicas locales dejó al peso expuesto a factores externos, en especial al repunte de los rendimientos de bonos y la corrección de las bolsas internacionales.

Bonos en máximos y acciones en caída

El catalizador principal de la jornada fue el movimiento en los mercados de renta fija:

El bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998.

Este escenario presionó a la renta variable global, donde se registraron caídas de:

–1,2 % en el S&P 500

–1,4 % en el Nasdaq 100

Así, septiembre arranca con un tono negativo para las acciones, en línea con su reputación de ser un mes históricamente débil en bolsa.

La fortaleza del dólar vino acompañada de un repunte del oro, que marcó un nuevo récord como activo refugio ante la incertidumbre.

Expectativas sobre la Reserva Federal

Los inversionistas estarán atentos esta semana a los datos laborales de Estados Unidos, considerados clave para evaluar:

La fortaleza de la economía , y

El posible rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Pese al nerviosismo actual, los mercados de derivados descuentan con alta probabilidad un recorte de tasas en septiembre, lo que mantiene expectativas mixtas sobre la trayectoria del billete verde.

Análisis técnico del dólar en México hoy

El par USDMXN rompió al alza la línea de tendencia bajista que venía limitando los avances, impulsado por un fuerte rally hasta los 18.86. Tras ese nivel, se observó una corrección con soporte en 18.71, donde también coincide la media móvil de 50 periodos en gráficos de 15 minutos. En caso de mantenerse por encima de ese umbral, el par podría reanudar el impulso alcista hacia 18.79 y posteriormente 18.86. Una ruptura por debajo de 18.71 abriría la puerta a una caída hacia 18.60, nivel de soporte clave. El RSI se encuentra en zona neutral tras haber salido de niveles de sobrecompra, sugiriendo que el mercado busca consolidar antes de definir la próxima dirección.

