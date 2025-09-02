El VIX sube un 9% mientras repunta el temor en Wall Street 📌 Nvidia cae un 3,5%

Los futuros sobre el índice de volatilidad CBOE (VIX) suben cerca de un 9% hoy, reaccionando a la fuerte caída generalizada de las acciones en Estados Unidos, presionadas por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la debilidad estacional. Pese a la reacción inicialmente positiva al informe manufacturero del ISM, los mercados vuelven a caer, afectados por el sector tecnológico y los ‘Magnificent 7’. Nvidia retrocede casi un 3,7%, mientras que Alphabet cede un 2,5%.
Fuente: xStation 5
Fuente: xStation 5
