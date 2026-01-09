El dólar espera al empleo, pero deja pistas en el corto plazo

El mercado llega al dato oficial de empleo de EE. UU. con una tensión muy reconocible. Durante dos años la inflación ha sido el centro de todo, pero ahora el foco vuelve claramente al mercado laboral, porque es ahí donde la Reserva Federal va a buscar la confirmación de si puede empezar a recortar tipos sin asumir riesgos innecesarios.

Este informe tiene un peso especial. Es el primer dato de non-farm payrolls “normal” tras el largo cierre del Gobierno estadounidense, que contaminó la calidad de las cifras anteriores. Por eso hoy no solo importa el titular, sino la lectura fina de cada componente. El consenso de Reuters apunta a 60.000 nuevos empleos, con una tasa de paro bajando ligeramente al 4,5% y salarios creciendo un 0,3% mensual. No son cifras brillantes, pero sí coherentes con un escenario de desaceleración ordenada.

El mercado ya ha ajustado expectativas. Para la reunión de la Fed del 28 de enero, se descuenta con alrededor de un 86% de probabilidad que no haya cambios en los tipos. El primer recorte completo de 25 puntos básicos no se espera hasta mediados de año, y cualquier movimiento antes de eso exige una sorpresa clara en el dato de hoy.

Desde el punto de vista de grandes mesas de negociación, la lectura es bastante clara. Un dato en el rango 70.000–100.000 empleos sería cómodo para los mercados, compatible con crecimiento sin presiones inflacionistas. Por debajo de 50.000, empezaría a surgir el miedo a un enfriamiento excesivo. Por encima de 125.000, se pondría en duda el calendario de recortes y se reforzaría aún más al dólar. En cualquier caso, la volatilidad implícita sigue contenida, lo que sugiere que no se esperan fuegos artificiales salvo sorpresa mayúscula.

Mientras tanto, el dólar muestra fortaleza táctica en las horas previas al dato. En Europa ya se está viendo presión en varios cruces clave. En GBP/USD, el mercado no termina de confirmar cierres claros por debajo de 1,3416, pero mientras se mantenga bajo ese nivel, la inercia sigue siendo favorable al billete verde. En EUR/USD, la referencia inmediata pasa por 1,1642: por debajo de esa zona se refuerza la idea de continuidad bajista del para antes del dato, mientras el USD se fortalece. Y en USD/JPY, la zona clave es 157,28, una zona que, si se sostiene, refuerza el sesgo alcista a corto plazo.

El trasfondo es sencillo. Los últimos datos adelantados ya mostraban un mercado laboral que se enfría, pero sin romperse. La creación de empleo se ha moderado, los salarios pierden algo de presión y el consumo aguanta mejor de lo que muchos esperaban. Ese equilibrio es el que permite al dólar mantenerse firme mientras el mercado espera confirmaciones.

Hasta que llegue el dato, lo más probable es que veamos continuidad en la fortaleza del dólar, no por euforia, sino por prudencia. El mercado prefiere estar largo de dólar antes de saber si el empleo confirma el escenario de aterrizaje suave… o si obliga a rehacer el guion en cuestión de minutos.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

