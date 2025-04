El dólar está recuperando terreno tras la caída de ayer

El dólar está recuperando terreno frente a otras divisas tras su mayor caída diaria desde 2022. Observamos que los inversores apalancados están interesados ​​en revertir su exposición bajista al dólar antes de los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. y en un contexto de crecientes apuestas moderadas sobre las futuras decisiones de política monetaria del BCE. Los bonos alemanes (Bunds) subieron significativamente hoy, con la rentabilidad de los bonos a 10 años bajando 10 puntos básicos hasta el 2,55 %. El mercado de swaps ya descuenta tres recortes completos de tipos en la eurozona, lo que elevaría el tipo al 1,75 %. Fuente: Bloomberg Financial LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El EUR/USD está cayendo hacia 1,1000, aunque aún parece estar en tendencia alcista hasta que rompa por debajo de la zona de 1,0950, donde se rompieron los últimos máximos locales ayer. Fuente: xStation

