El dólar estadounidense continúa debil

El par euro-dólar está experimentando fuertes avances hoy, subiendo más del 0,65% y superando el nivel de resistencia psicológica en torno a 1,09. El dólar estadounidense continúa debilitándose, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han disminuido. Mientras tanto, es probable que los aranceles ralenticen el crecimiento económico y aprieten los presupuestos de los hogares estadounidenses. El dólar preocupa En un comunicado sobre sus resultados, Delta Air Lines informó que la demanda de vuelos nacionales se ha debilitado, lo que indica signos de un debilitamiento del consumidor. Las acciones de la aerolínea cayeron casi un 10% en las operaciones previas al mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque esta información es secundaria, destaca que las preocupaciones sobre una recesión en EE. UU. no son del todo infundadas. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) bajó un 0,45%. La dinámica económica más amplia de la eurozona y EE. UU., combinada con las expectativas de un impulso de la infraestructura en Europa, respaldada por nuevos programas de defensa, parecen justificar parcialmente los movimientos en gran medida especulativos en el par EUR/USD.

