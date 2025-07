💲El dólar frena su caída tras declaraciones del secretario del Tesoro Bessent: "No hay razón para que Powell dimita"

El 铆ndice del d贸lar (USD Index) detuvo la venta masiva registrada ayer, que fue provocada por comentarios contradictorios de la administraci贸n estadounidense sobre el posible cierre oficial de las negociaciones comerciales (USDIDX: +0,03鈥%). El sentimiento se estabiliz贸 tras las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de EE.聽UU., quien volvi贸 a intervenir para calmar a los mercados en medio de las crecientes tensiones entre Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Scott Bessent afirm贸 que no ve "ninguna raz贸n por la que Powell deba dimitir como presidente de la Fed". Con esto, el secretario moder贸 el tono respecto a declaraciones anteriores que insinuaban que Powell deber铆a revisar el alcance operativo de la Fed m谩s all谩 de la pol铆tica monetaria. Estas declaraciones hacen referencia a las acusaciones por parte de la administraci贸n Trump sobre la supuesta inviabilidad financiera del proyecto de renovaci贸n del edificio de la Reserva Federal. En los 煤ltimos d铆as, dicha renovaci贸n ha generado pol茅mica y ha sido se帽alada como un posible motivo para la destituci贸n de Powell 鈥攅n caso de que se demostrara una conducta delictiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Bessent tambi茅n se refiri贸 a las negociaciones comerciales con China, indicando que han entrado en 鈥una etapa completamente nueva鈥. Seg煤n el secretario del Tesoro, las conversaciones con Pek铆n podr铆an extenderse hasta el 12 de agosto, y se anunciar谩 una "serie de nuevos acuerdos comerciales" en los pr贸ximos d铆as. El USDIDX volvi贸 a situarse sobre la media m贸vil exponencial de 10 periodos (EMA10, l铆nea amarilla) tras la entrevista de Bessent. Fuente: xStation5 聽 聽 ________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

