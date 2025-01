El dólar global muestra debilidad mientras el peso chileno se fortalece por factores locales

El mercado de divisas está mostrando movimientos significativos influenciados por factores globales y locales. A nivel global, el dólar experimentó un respiro tras la presión vendedora registrada ayer, aunque se mantiene débil debido a datos económicos negativos y una moderación en el apetito por riesgo. Factores globales que afectan al dólar Desmentido de Trump sobre moderación arancelaria: Un informe inicial del Washington Post insinuaba que la administración de Trump podría suavizar sus agresivos planes arancelarios, lo que impactó negativamente al dólar. Sin embargo, tras la refutación directa por parte del expresidente, la divisa no logró recuperar terreno debido a otros factores económicos. Datos económicos débiles en Estados Unidos: Los pedidos de fábrica registraron una caída mayor a la esperada, reflejando una desaceleración en el sector manufacturero.

registraron una caída mayor a la esperada, reflejando una desaceleración en el sector manufacturero. Los datos finales del PMI global de S&P para diciembre fueron revisados a la baja, con un debilitamiento tanto en el componente compuesto como en el de servicios, lo que refuerza la percepción de una actividad económica más débil. Peso chileno y contexto local En contraste, el peso chileno muestra resiliencia, respaldado por factores positivos relacionados con el comercio y el precio del cobre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fortaleza en la balanza comercial: Aumento en las exportaciones de cobre , principal producto de exportación de Chile, que se ha beneficiado de una reciente recuperación en su precio.

, principal producto de exportación de Chile, que se ha beneficiado de una reciente recuperación en su precio. La mejora en los términos de intercambio refuerza la posición económica local. Atención en la política china: Una próxima sesión informativa liderada por el Banco Popular de China (PBoC), el Ministerio de Hacienda y la NDRC sobre estrategias de consumo podría impulsar el optimismo sobre la demanda de metales industriales, clave para la economía chilena. Proyecciones para el dólar en Chile La combinación de una perspectiva global negativa para el dólar y factores locales favorables al peso chileno sugiere que: En el corto plazo , las presiones sobre el dólar podrían continuar aliviándose.

, las presiones sobre el dólar podrían continuar aliviándose. Existe la posibilidad de que el USDCLP se acerque a niveles de 1.000 pesos, especialmente si se mantiene el apoyo en el mercado del cobre y se reduce la incertidumbre económica local.

