El Dólar Internacional Gana Fuerza en Chile tras Datos Macroeconómicos de EE. UU.

La fortaleza del dólar estadounidense se disparó esta semana tras la publicación de datos económicos positivos en Estados Unidos, consolidando su posición frente a otras monedas globales. Este repunte fue impulsado por indicadores clave del mercado laboral que superaron ampliamente las expectativas del mercado, reflejando una economía robusta. Datos Clave que Impulsaron al Dólar Tasa de desempleo : Descendió desde el 4,2 % proyectado al 4,1 %, señalando un mercado laboral sólido.

: Descendió desde el 4,2 % proyectado al 4,1 %, señalando un mercado laboral sólido. Empleo no agrícola : Registró un aumento notable, subiendo de las estimaciones de 212.000 a 256.000 empleos.

: Registró un aumento notable, subiendo de las estimaciones de 212.000 a 256.000 empleos. Nóminas privadas de diciembre: Superaron los 182.000 esperados, alcanzando los 223.000 empleos. Estos resultados refuerzan la percepción de estabilidad económica en EE. UU. y podrían influir en la postura de la Reserva Federal (Fed), que podría retrasar las reducciones de tasas de interés previstas. Las expectativas ahora se trasladan hacia mayo, en lugar del primer trimestre de 2025, lo que alimenta aún más el impulso alcista del dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto en los Mercados Financieros El dólar alcanzó niveles no vistos en aproximadamente dos años, y es probable que siga fortaleciéndose. La perspectiva de políticas monetarias más restrictivas y el reciente contexto político, incluyendo el retorno de Donald Trump como presidente de EE. UU., podrían proporcionar más apoyo al billete verde. Por otro lado, el escenario global también juega un rol relevante: Banco Central de China : La suspensión temporal de compras de bonos gubernamentales debido a la "escasez de oferta" generó un aumento en los rendimientos de estos instrumentos.

: La suspensión temporal de compras de bonos gubernamentales debido a la "escasez de oferta" generó un aumento en los rendimientos de estos instrumentos. Efecto en mercados emergentes: Este panorama ha reducido los flujos hacia economías como la chilena, complicando la atracción de inversión extranjera. Tipo de Cambio en Chile: Perspectivas de Corto Plazo El tipo de cambio USDCLP mostró alta volatilidad durante la semana. Cerró cerca de los $1.014, tras romper la barrera de los $1.000, un nivel psicológico clave. Las proyecciones para el inicio de la próxima semana sugieren dos posibles escenarios: Una mayor apreciación del dólar, alcanzando niveles cercanos a $1.028. Un retroceso hacia los $1.000, dependiendo de los datos macroeconómicos globales y locales.

