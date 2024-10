El dólar neozelandés cae a mínimos de tres meses

Presión por la fortaleza del dólar estadounidense y expectativas de recorte de tasas El dólar neozelandés (NZD) se debilitó frente al dólar estadounidense, alcanzando $0,596, su nivel más bajo en casi tres meses. Esta caída se debe a una combinación de factores internacionales y domésticos, que incluyen un dólar estadounidense más fuerte y la posibilidad de políticas monetarias más expansivas en Nueva Zelanda. Factores clave detrás de la caída del dólar neozelandés Fortaleza del dólar estadounidense: El dólar estadounidense ha ganado fuerza en medio de las expectativas de una posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el enfoque más cauteloso de la Reserva Federal respecto a futuros recortes de tasas. Estos factores han impulsado la demanda de dólares estadounidenses, ejerciendo presión sobre el NZD. Expectativas de recortes de tasas en Nueva Zelanda: En el mercado local, los operadores han descontado un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) en su reunión de noviembre. Además, algunos analistas anticipan una reducción más agresiva de 75 puntos básicos, lo que ha intensificado la presión bajista sobre el kiwi, ya que los menores rendimientos hacen que la moneda sea menos atractiva frente a otras divisas. Impacto del panorama político en Japón: En contraste, el dólar neozelandés ha ganado terreno frente al yen japonés, beneficiado por el resultado de las elecciones en Japón, donde la coalición gobernante perdió su mayoría parlamentaria. Esto ha reducido las expectativas de futuras alzas de tasas en Japón, debilitando el yen y permitiendo que el NZD se fortalezca en esta paridad específica. Perspectiva para el NZD La combinación de factores internacionales y expectativas de política monetaria local seguirá pesando sobre el dólar neozelandés en el corto plazo. La evolución del dólar estadounidense en función del panorama electoral en Estados Unidos y las decisiones del RBNZ sobre recortes de tasas serán determinantes para el comportamiento del NZD en los próximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil NZDUSD M15 Fuente: xStation 5 El NZD/USD se encuentra en una tendencia bajista, con el precio operando dentro de un canal descendente delimitado por líneas azules. Actualmente, el precio intenta recuperar el nivel de resistencia en 0.5985, el cual coincide con la EMA y SMA que funcionan como resistencia dinámica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenario alcista : Si el precio logra romper y consolidarse por encima de 0.5985, el próximo objetivo sería 0.6012, seguido de 0.6030, niveles donde podría enfrentarse a una mayor presión de venta.

: Si el precio logra romper y consolidarse por encima de 0.5985, el próximo objetivo sería 0.6012, seguido de 0.6030, niveles donde podría enfrentarse a una mayor presión de venta. Escenario bajista: Si el precio rechaza el nivel de 0.5985 y mantiene el canal bajista, podríamos ver una caída hacia el soporte en 0.5973, y en extensión hacia el mínimo reciente en 0.5958. El MACD muestra ligera presión bajista, lo cual favorece este escenario.

