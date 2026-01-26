El dólar pierde el control y el mercado empieza a buscar sustitutos

La debilidad del dólar ya no es un movimiento aislado ni una reacción puntual a titulares geopolíticos. Se está convirtiendo en un proceso más amplio, alimentado por la combinación de política errática, expectativas monetarias y, ahora, un factor decisivo: la percepción de que Estados Unidos podría tolerar, o incluso desear, un dólar más débil. La caída del billete verde a mínimos de cuatro meses coincide con un repunte histórico del oro por encima de los 5.000 dólares y con un yen que ha pasado de ser problema a catalizador global.

El movimiento del yen no es menor. La especulación sobre una posible intervención coordinada entre Estados Unidos y Japón ha cambiado el tono del mercado. No se trata solo de declaraciones: la comprobación de niveles por parte de autoridades estadounidenses, algo poco habitual, ha sido interpretada como una señal clara. El mensaje implícito es potente: Washington comparte la incomodidad de Tokio con un yen excesivamente débil. Esa percepción ha acelerado la venta de dólares y ha reducido el apetito por comprar caídas en la divisa estadounidense, algo que hasta ahora había sido casi automático.

Este cambio de comportamiento es clave. Tradicionalmente, un dólar sobrevendido atraía flujos tácticos de compra. Esta vez no ha ocurrido. Al contrario, la presión se ha extendido a otros cruces, reforzando monedas refugio como el franco suizo y divisas ligadas al ciclo y a materias primas. El trasfondo es el mismo: pérdida de confianza en los activos estadounidenses como ancla estable, una idea que hasta hace poco parecía exagerada y que ahora empieza a reflejarse en los precios.

En este contexto, algunos pares empiezan a ofrecer estructuras técnicas interesantes. El AUD/USD se aproxima a una zona crítica en torno a 0,6935. Si el precio consigue consolidar por encima de ese nivel, el movimiento dejaría de ser un simple rebote y pasaría a reflejar un cambio de sesgo más consistente, apoyado por la debilidad generalizada del dólar y por un entorno en el que los flujos buscan alternativas fuera de Estados Unidos.

Algo similar ocurre con el NZD/USD. La ruptura y posible consolidación por encima de 0,5975 sería una señal relevante, no solo desde el punto de vista técnico, sino también macro. En un escenario de dólar frágil, las divisas oceánicas suelen actuar como termómetro del apetito por riesgo global. Si el kiwi mantiene esos niveles, el mercado estaría validando que la presión vendedora sobre el dólar no es puntual, sino estructural.

El euro, por su parte, juega otra partida. El par EUR/USD se mueve cerca de máximos importantes, con la zona de 1,1871 como referencia clave. Una ruptura clara y sostenida de ese nivel reforzaría la idea de que el máximo en torno a 1,19 no es solo una resistencia técnica, sino una puerta abierta a un tramo adicional de apreciación si el dólar sigue perdiendo credibilidad. Aquí el factor político pesa tanto como el monetario: cada episodio de tensión, desde Groenlandia hasta Oriente Medio, ha reforzado al euro no por fortaleza propia, sino por comparación.

El telón de fondo lo completa el oro, que actúa como termómetro de confianza. El hecho de que haya superado los 5.000 dólares sin apenas retrocesos relevantes sugiere que el mercado no se está cubriendo solo frente a eventos concretos, sino frente a un entorno más impredecible. Un dólar débil y metales preciosos en máximos históricos suelen ir de la mano cuando la narrativa cambia de “crecimiento y tipos” a “credibilidad y refugio”.

Como vemos, el mercado de divisas está empezando a moverse con una lógica distinta. Ya no se trata solo de diferenciales de tasas, sino de percepción política y estabilidad institucional. Mientras el dólar no recupere autoridad y el yen siga marcando el ritmo del ajuste, los cruces contra el billete verde seguirán ofreciendo oportunidades, siempre que el precio confirme. Aquí no manda la opinión: mandan los niveles… y el mercado está empezando a hablar claro.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

