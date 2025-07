El dólar retrocede frente al peso chileno en medio de debilidad global y repunte del cobre

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con un sesgo bajista, en línea con un retroceso del dólar a nivel global, en un entorno marcado por estabilidad macroeconómica relativa y tensiones latentes en materia comercial. Factores internacionales El dólar estadounidense se debilita ante una menor demanda por activos refugio , debido a la persistencia del acuerdo comercial entre Estados Unidos y sus principales socios.

No obstante, crece la incertidumbre de cara al 1 de agosto, fecha en que podrían implementarse nuevos aranceles si no se avanza en las negociaciones multilaterales. Este riesgo geopolítico ha limitado el impulso del dólar.

El índice RSI muestra una tendencia a la baja desde zonas de sobrecompra, sugiriendo una corrección técnica tras la última subida del USDCLP. Condiciones locales El repunte en los precios del cobre , principal producto de exportación de Chile, ha favorecido la apreciación del peso chileno.

El cruce USDCLP ha respetado zonas de resistencia marcadas en los 958 y 961, niveles que ya habían sido testeados previamente sin éxito, como se destaca en las figuras sombreadas en el gráfico.

Las medias móviles de 50 y 100 períodos (958,34 y 945,48 respectivamente) actúan como zonas técnicas relevantes a vigilar. Perspectiva técnica Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio actual de 954,65 sugiere una posible consolidación bajista si el cruce no logra superar la zona de los 958.

De mantenerse las condiciones actuales, no se descarta un retroceso hacia los 946 , nivel de soporte observado en la primera mitad de julio.

Las próximas sesiones podrían estar influenciadas por anuncios sobre política comercial o cifras macro relevantes en EE.UU.

