El dólar retrocede levemente en Chile ante expectativa de moderación del IPP y estímulos desde China

El tipo de cambio en Chile comenzó la jornada con una leve caída, cotizándose en 941 pesos por dólar, lo que representa un retroceso intradía del 0,1%. Este movimiento se enmarca en un escenario mixto tanto a nivel local como internacional, con atención centrada en indicadores económicos clave y eventos geopolíticos. Foco local: IPP de abril podría marcar inflexión en presiones inflacionarias El mercado nacional se mantiene atento a la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de abril, cuya proyección apunta a una moderación desde el 5,9% de marzo al 5%. De confirmarse, este descenso podría ser interpretado como una señal de menores presiones inflacionarias en la cadena de costos, ofreciendo así cierto respiro a los sectores productivos y al Banco Central de Chile en su conducción de política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre y estímulos chinos dan soporte externo al peso chileno En el plano internacional, el precio del cobre —principal exportación de Chile— muestra una leve alza del 0,1%, favorecido por: Debilitamiento del dólar estadounidense , que abarata el metal para compradores internacionales.

Nuevas medidas de estímulo en China, incluyendo un reciente recorte de tasas de interés por parte del Banco Popular, en un intento por reactivar su economía tras datos de crecimiento más débiles de lo esperado. Estas condiciones contribuyen a una mayor demanda de commodities, apoyando al peso chileno. Incertidumbre por aranceles de EE. UU. añade volatilidad En Estados Unidos, resurgen tensiones comerciales luego de que el expresidente Donald Trump sugiriera la posible aplicación de aranceles del 50% a productos europeos. Esta amenaza ha generado incertidumbre en los mercados internacionales, incentivando un movimiento hacia activos alternativos al dólar. Proyección intradía En este entorno de fuerzas contrapuestas, los analistas estiman que el tipo de cambio USDCLP podría fluctuar hoy entre los 933 y 950 pesos, dependiendo de la evolución de los datos económicos y de los titulares políticos internacionales.

