El dólar se aprecia frente al peso mexicano ante expectativa de aranceles moderados y señales mixtas en la economía local

El dólar estadounidense se fortaleció frente al peso mexicano este lunes, alcanzando un máximo de 20.12 y un mínimo de 19.95 durante la sesión, lo que representa una apreciación intradía del 0.2%. El tipo de cambio se mantuvo en niveles cercanos al máximo de cuatro meses registrado el pasado 18 de marzo, reflejando un ajuste en las expectativas globales sobre riesgos comerciales y datos económicos locales mixtos. Mercados anticipan aranceles más focalizados El fortalecimiento del billete verde estuvo impulsado por informes que sugieren que los nuevos aranceles que anunciará Estados Unidos el 2 de abril serán más específicos y menos agresivos de lo que inicialmente se anticipaba. La posibilidad de una política comercial más acotada por parte del presidente Donald Trump ha reducido el temor a una recesión global, como la advertida por la OCDE, que prevé una contracción de hasta 1.3% en 2025 y 0.6% en 2026 si las medidas se intensifican. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación contenida en México apoya estabilidad local En el frente doméstico, los datos de inflación mostraron que los precios al consumidor en la primera quincena de marzo se moderaron a 3.67% anual, por debajo de lo estimado por el consenso del mercado. Esta cifra refuerza la visión de que las presiones inflacionarias están siendo bien gestionadas, lo cual mantiene la confianza en la política monetaria del Banco de México, aunque no fue suficiente para contrarrestar la presión externa sobre el peso. Repunte del consumo interno Por el lado de la demanda, las ventas minoristas en México subieron 2.7% interanual en enero, superando el 1.1% esperado y rompiendo una racha de ocho meses consecutivos de caídas. Entre los sectores con mayor dinamismo destacan: Textiles, bisutería, accesorios y calzado : +15.3%

Ventas a través de canales no presenciales : +19.1%

Crecimiento mensual ajustado: +0.6%, en línea con lo previsto Este repunte sugiere un incipiente impulso en el consumo interno, aunque aún no logra revertir por completo el debilitamiento en otros sectores económicos. Actividad económica se contrae por segundo mes En contraste, los datos de actividad económica mostraron una caída del 0.1% interanual en enero, en línea con las expectativas, sumando su segundo retroceso consecutivo. Los sectores clave tuvieron el siguiente desempeño: Actividades secundarias : -2.9%, con caídas en construcción (-6.7%) y manufactura (-0.9%)

Actividades primarias : +14.8%, gracias a un fuerte repunte agrícola (+22.4%)

Servicios : +0.8%, moderándose desde el 1.3% del mes anterior

Variación mensual ajustada: -0.2% Estos datos reflejan un entorno económico mixto, en el que la fortaleza de algunos sectores no alcanza a compensar la debilidad estructural en áreas clave como la construcción y la manufactura. El avance del dólar frente al peso responde principalmente a factores externos, incluyendo el reacomodo de expectativas sobre política comercial de EE. UU. y el apetito por refugio, mientras que en el plano local los indicadores ofrecen señales encontradas que limitan el potencial de recuperación inmediata para la moneda mexicana. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "