El dólar se fortalece 0.6% frente al peso mexicano ante expectativas económicas y tensiones internacionales

El dólar estadounidense inició la jornada de hoy con una apreciación del 0.6% frente al peso mexicano, llevando el tipo de cambio a un máximo de 19.49 y un mínimo de 19.41 pesos por dólar. Este fortalecimiento del dólar se produce en medio de las recientes expectativas de recortes en las tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico) y la creciente aversión al riesgo global. Ayer, el Banxico publicó su Encuesta de Expectativas Económicas de septiembre, donde los analistas proyectan que el banco central continuará recortando las tasas de interés hacia un 10% al cierre de 2024, desde el actual 10.50%. Esto implicaría recortes de 25 puntos base en las dos reuniones de política monetaria restantes del año. Además, para 2025, se prevé que los recortes sean más pronunciados, con una tasa de interés final del 8.00%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ámbito inflacionario, los economistas ajustaron sus previsiones a la baja. Ahora se espera que la inflación general termine 2024 en 4.44%, una ligera mejora respecto al 4.64% proyectado en agosto, mientras que la inflación subyacente también muestra un descenso, con una estimación de 3.83% para el próximo año. El contexto internacional ha sido otro factor clave en la fortaleza del dólar. La aversión al riesgo ha aumentado debido a los recientes conflictos políticos en Medio Oriente y a las declaraciones del primer ministro japonés, quien afirmó que la economía de su país no está preparada para otro recorte en las tasas de interés. Estos eventos han impulsado la demanda de activos en dólares, favoreciendo su apreciación frente a las monedas emergentes, incluido el peso mexicano. GRÁFICO USD-MXN (INTERVALO M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio, tras alcanzar el nivel del 61.8% de Fibonacci, comenzó a rebotar y actualmente está buscando un nuevo punto de soporte, que podría situarse en la zona del 38.2% de Fibonacci. La tendencia bajista ha empezado a perder fuerza, como lo indica el ADX, que se encuentra por debajo de los 25 puntos. Sin embargo, el RSI muestra que el activo está cerca de una región de sobrecompra; si logra romper esa resistencia, podríamos observar una corrección a la baja, aún en la zona del 61.8%. Esto sugiere que el mercado se encuentra en un punto crucial que determinará la dirección futura del tipo de cambio.



