El dólar se hunde tras los datos del NFP💲📉

Se publicaron los datos de empleo del sector no agrícola de Estados Unidos (NFP). La lectura sorprendió claramente al mercado. En lugar de un aumento de 80.000 puestos, el informe mostró una caída de 23.000.
El dólar, en medio del deterioro del sentimiento en los últimos días, pierde terreno claramente frente a las principales divisas. Las caídas alcanzan hasta un 0,5%.
Esto se debe a que la debilidad inesperada del mercado laboral estadounidense ha llevado al mercado a revisar significativamente sus expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés y la política monetaria de la Fed. Los mercados descuentan ahora menos de un 30% de probabilidad de una subida de tipos antes de final de año.
EUR/USD (H1)
Fuente: xStation5
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