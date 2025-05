El dólar se mantiene estable tras declaraciones de Bessent

El dólar se mantuvo estable este lunes luego de que el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, expusiera la estrategia económica de la administración Trump durante la Conferencia Global del Instituto Milken, describiendo a los mercados estadounidenses como "antifrágiles" y bien posicionados para resistir cualquier volatilidad temporal. Bessent ofreció una firme defensa de la agenda económica de Trump, calificando los aranceles, los recortes de impuestos y la desregulación como "partes interconectadas de un motor" diseñado para impulsar la inversión a largo plazo en la economía estadounidense. Subrayó que el proyecto de ley fiscal republicano haría permanentes muchos de los recortes de impuestos de la primera administración de Trump, incluidas las deducciones para pequeñas empresas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El jefe del Tesoro proyectó confianza en los mercados financieros de EE. UU., citando su resiliencia histórica a lo largo de múltiples crisis durante el último siglo. "Cada vez que la economía estadounidense cae, se vuelve a levantar", afirmó Bessent, resumiendo la historia económica de EE. UU. como un movimiento constante "hacia arriba y hacia la derecha". EURUSD (D1) El EURUSD se mantiene estable tras las declaraciones de Bessent. Un soporte clave se encuentra en la media móvil simple de 30 días, que previamente ha señalado la continuación de una tendencia favorable a la debilidad del dólar.

