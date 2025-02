El dólar sube a 948 pesos en Chile en una jornada marcada por la corrección del cobre

El tipo de cambio en Chile cerró al alza este lunes, alcanzando los 948 pesos por dólar, lo que representa un incremento de 10 pesos respecto a los 938 pesos registrados el pasado viernes. Este movimiento responde, en gran medida, a la leve corrección del precio del cobre, que sigue siendo un factor determinante para la economía chilena. Mercados internacionales y Día de los Presidentes en EE. UU. Los futuros de Wall Street no mostraron movimientos significativos debido a la jornada reducida por el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Sin embargo, los inversionistas se mantienen atentos a la temporada de resultados corporativos y a las nuevas medidas arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump, que podrían generar impactos en la economía global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dólar global: leve recuperación tras una fuerte caída en febrero A nivel internacional, el dólar mostró un pequeño respiro después de haber retrocedido 1,76% en lo que va del mes. Este debilitamiento ha sido impulsado por las políticas económicas implementadas en EE. UU., que han reducido la fortaleza de la divisa respecto a los niveles registrados a comienzos de año. Los analistas proyectan que el dólar podría continuar perdiendo valor frente a otras monedas hasta que las medidas económicas logren estabilizarse. Cobre a la baja: incertidumbre por aranceles y fuerte demanda china El precio del cobre registró correcciones a la baja debido a preocupaciones por los posibles aranceles que podría imponer Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte crecimiento de China ha sido un factor clave en el rally del cobre desde inicios de febrero, tendencia que podría mantenerse durante el mes. Proyecciones para el tipo de cambio Los analistas estiman que el dólar en Chile podría volver a una tendencia bajista en las próximas semanas, acercándose nuevamente a 940 pesos por dólar, reflejando la volatilidad del par USDCLP. No obstante, si las correcciones en el precio del cobre persisten, el tipo de cambio podría buscar un nuevo objetivo alcista en torno a los 955 pesos por dólar. El escenario sigue siendo incierto, y los operadores se mantienen cautelosos ante los posibles impactos de las políticas económicas internacionales y la evolución de los mercados de materias primas.

