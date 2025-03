El dólar sufre su mayor caída en la historia. ¿Hay motivos de preocupación?

El dólar estadounidense registra su mayor caída debido a la acción de los especuladores en los contratos de futuros. Detrás de su debilidad hay varios factores, aunque, por supuesto, la magnitud de la caída del dólar puede sorprender. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar estadounidense sufre su mayor caída en la historia. Nunca antes la diferencia entre los contratos de compra y venta había sido tan grande. La cantidad de posiciones cortas es extremadamente alta y supera el nivel de 100,000 contratos, lo que en el pasado se consideraba un nivel de sobreventa excesiva.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Qué está detrás de la debilidad del dólar? Política comercial: Actualmente, la incertidumbre en torno a la política comercial de Donald Trump es el factor más citado, ya que podría llevar a una recesión en Estados Unidos. Aunque al principio estas políticas fueron vistas como positivas para el dólar estadounidense, a largo plazo podrían actuar en su contra.

Datos económicos más débiles: Últimamente, los datos de la economía estadounidense han sido más débiles de lo esperado, aunque esto no significa que sean malos. El mercado señala que los datos del NFP publicados el viernes mostraron una considerable debilidad. En general, los datos fueron sólidos, con aproximadamente 150,000 empleos creados, pero no reflejan un fuerte enfriamiento del mercado laboral que podría provocar una reacción de la Reserva Federal. Sin embargo, el índice de sorpresas económicas para EE.UU. es negativo y comienza a seguir una trayectoria similar a la de la primera presidencia de Trump. En contraste, el índice de sorpresas económicas para la zona euro es claramente positivo. Índice de sorpresas económicas para EE.UU., la zona euro y China. Actualmente, la situación luce peor desde la perspectiva de EE.UU.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta actualmente señala una fuerte recesión en el primer trimestre de este año, impulsada en gran medida por el impacto del déficit comercial y la incertidumbre relacionada con los aranceles comerciales.

Fuente: Reserva Federal de Atlanta Aumento de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal: Hasta hace poco, el mercado esperaba una tasa a plazo del 4%, lo que implicaba menos de dos recortes de tasas de interés, basándose en la tasa efectiva (el principal rango objetivo de la tasa en EE.UU. es del 4.5%, mientras que la tasa efectiva actual es del 4.33%). Actualmente, se estima que para finales de año la tasa efectiva se sitúe en 3.5%, lo que significa que se están anticipando al menos tres recortes. La tasa efectiva para finales de año se estima en un nivel del 3.5%.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Mayor demanda de divisas extranjeras y aumento de las tasas reales: Mientras que los rendimientos en EE.UU. han caído tras un fuerte incremento a principios de año, en Europa hemos observado un repunte significativo, impulsado por las expectativas de una gran emisión de deuda para financiar elevados gastos en defensa e infraestructura. Los rendimientos en Alemania han aumentado hasta sus niveles más altos desde 2023. A pesar de la caída de los rendimientos al inicio de la nueva semana, la disminución en EE.UU. ha sido mayor, lo que ha llevado a una mayor ampliación del diferencial. La última vez que el diferencial estuvo en un nivel tan alto, el euro frente al dólar (EUR/USD) se cotizaba en el rango de 1.10-1.12.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda especulativa por el euro está en aumento. Aunque las posiciones netas aún son negativas, observamos una reducción simultánea de posiciones cortas y un aumento en la cantidad de posiciones largas. Si esta tendencia continúa, podría repetirse la situación de 2022.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Decepcionante Donald Trump? El comportamiento del dólar desde las elecciones en EE.UU. ha sido muy similar a la situación de 2016. Inicialmente, el dólar ganó valor, pero poco después de las primeras decisiones de Trump comenzó a perder terreno. La dinámica de la caída del dólar es actualmente más fuerte que después de las elecciones de 2016, pero es importante recordar que en aquel entonces la depreciación se extendió durante todo 2017. El comportamiento del dólar recuerda a los años 2016-2017. ¿Seguirá un camino similar? Después de las elecciones de 2016, el dólar perdió un 4.5% de su valor en un período de 200 sesiones.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La continua debilidad del dólar podría tener importantes consecuencias para la economía de EE.UU. y el resto del mundo. En teoría, podría mejorar la competitividad de las exportaciones estadounidenses, pero, en el contexto actual de rechazo a la guerra comercial, esto no necesariamente atraerá más compradores de productos estadounidenses. Por otro lado, un dólar más débil podría generar una inflación importada ligeramente mayor, aunque esto no debería representar un problema grave. Además, una caída del dólar podría reducir el valor de las reservas de divisas de muchos países, lo que podría impulsar una mayor diversificación, especialmente hacia el oro, que ha ganado significativamente en valor en los últimos meses. Cabe destacar que, en los últimos tres años, los bancos centrales han comprado más de 1,000 toneladas de oro anualmente, y es probable que esta tendencia continúe en 2025.

