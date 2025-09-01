El dólar estadounidense comenzó septiembre con una posición significativamente más débil frente a la mayoría de las divisas globales, a pesar de que Wall Street permaneció cerrado hoy debido al feriado del Día del Trabajo. Por la mañana, observamos una mayor volatilidad en los pares relacionados con el dólar, en particular en el EUR/USD, que actualmente se encuentra en su nivel más alto en un mes y ha subido un 0,35 %.

El dólar acusa las expectativas de recortes

La divisa europea, el euro, se ve respaldada por los datos macroeconómicos positivos de Europa y las expectativas de recortes limitados de los tipos de interés por parte del BCE. La debilidad del dólar se debe a las crecientes expectativas de recortes más rápidos de los tipos de interés por parte de la Fed ante el deterioro de los datos del mercado laboral y el discurso moderado de Powell en Jackson Hole. El mercado actualmente estima una probabilidad del 88-90 % de un recorte de 0,25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed. Además, la incertidumbre regulatoria relacionada con los fallos judiciales sobre los aranceles de Trump, así como las disputas sobre la independencia de la Fed, están ejerciendo presión adicional sobre el dólar.

El dólar estadounidense es actualmente una de las monedas con peor rendimiento del mundo. Fuente: xStation