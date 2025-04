El dólar tiembla: algo más que una corrección

La reciente caída del dólar estadounidense trasciende lo técnico y lo monetario. Lo que comenzó como una corrección por expectativas de tipos ahora refleja un fenómeno más profundo: una erosión de la confianza institucional en Estados Unidos. Para el mercado, esta pérdida ya no es coyuntural, sino estructural. No se trata solamente de la Reserva Federal o de la posibilidad de recortes en verano, sino de una transformación en la percepción global de la moneda que durante décadas fue sinónimo de estabilidad.

Una caída sostenida que ya no sorprende

Desde inicios de abril, el índice DXY ha retrocedido más de un 8 %, cayendo por debajo del nivel de 100 por primera vez desde 2022. Frente al euro, el dólar se ha depreciado un 1,1 %; frente al yen, un 0,9 %; y frente al franco suizo, acumula una pérdida del 8 % desde el 2 de abril. Sin embargo, más que la magnitud del movimiento, preocupa el tono del mercado: no hay pánico, hay desafección. El dólar ha dejado de ser un refugio seguro para convertirse en un factor de riesgo. Este cambio modifica radicalmente las reglas del juego para los operadores de divisas.

Factores políticos y pérdida de narrativa

Uno de los elementos clave detrás del deterioro del dólar ha sido la creciente politización de la política monetaria en EE. UU.. Donald Trump ha cuestionado públicamente la independencia de la Reserva Federal, con amenazas explícitas hacia Jerome Powell y declaraciones cada vez más intervencionistas. Este entorno ha hecho que muchos grandes gestores reevalúen el papel sistémico del dólar. La simultánea caída en la demanda de bonos del Tesoro y en el valor del billete verde representa una fractura significativa en el consenso institucional que sostenía a la divisa.

Europa, Suiza y Japón: nuevos destinos de capital

En contraste, el euro gana terreno incluso con recortes del BCE. Los flujos institucionales migran hacia Europa y Japón, no por sus fundamentales, sino por una cualidad cada vez más valorada: la previsibilidad. El euro rompe su histórica correlación con los tipos de interés y empieza a consolidarse como nuevo activo defensivo, mientras el franco suizo reafirma su rol como instrumento anti-EE. UU.. En paralelo, el yen repunta con fuerza, respaldado por posiciones largas que no se veían desde 1986, a pesar de que los tipos siguen en terreno negativo. Y el oro, sin necesidad de narrativas, avanza verticalmente como reflejo del cambio de paradigma.

Sentimiento inversor: repliegue y defensa

La última encuesta de Bank of America captura este giro estructural. Un 61 % de los grandes gestores espera que el dólar siga depreciándose en los próximos doce meses, el nivel más alto desde 2006. Además, un 53 % busca reducir exposición a activos estadounidenses. El oro ha superado a las tecnológicas como el activo más popular. No se trata de una rotación sectorial, sino de una estrategia de defensa. No es especulación: es repliegue.

Proyecciones: transición y pérdida de hegemonía

Los bancos de inversión comienzan a cuantificar este cambio:

Goldman Sachs proyecta un euro en 1,20 y un dólar-yen en 135 en un horizonte de 12 meses.

Morgan Stanley considera que, incluso con tipos más bajos, el euro puede mantenerse fuerte por la caída en la inflación energética y la estabilidad fiscal comparativa.

Barclays advierte sobre escenarios impensables hace poco, como controles de capital o defaults selectivos.

El mercado no anticipa un colapso inmediato del dólar, pero sí una transformación progresiva: de divisa hegemónica sin discusión a moneda relevante pero no dominante. El "privilegio exorbitante" empieza a erosionarse. La desdolarización ya no es solo una narrativa geopolítica: es un flujo tangible.

Un nuevo mapa para el trader

La pregunta ya no es si el dólar caerá un 2 % más esta semana, sino si todavía puede desempeñar el papel que tuvo durante las últimas siete décadas. Para los operadores, este es el verdadero giro de guion. No es momento de buscar rebotes. Es momento de comprender cómo operar en un mundo donde el dólar ha dejado de representar certeza.

Fuente: xStation5.

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.