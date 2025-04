El Dow Jones cae un 1,3% presionado por la caída de United Health

Los futuros del Dow Jones (US30) caen casi un 1,3% después de que las acciones de UnitedHealth Group (UNH.US), uno de los principales componentes del índice y la mayor aseguradora de salud de EEUU, se desplomaran casi un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado. La compañía redujo sus previsiones para todo el año, alegando el aumento de los costes, y reportó ingresos y ganancias por acción por debajo de las expectativas. La incorporación de 780.000 nuevos clientes desde principios de año no se tradujo en mayores beneficios. Los resultados también se vieron afectados negativamente por los cambios en la composición de los afiliados de Optum Health, lo que resultó en menores niveles de reembolso.Tanto UnitedHealth como el sector sanitario estadounidense en general han estado lidiando con la elevada presión de los costes desde mediados de 2023. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el primer trimestre, los resultados de UNH se vieron lastrados aún más por un fuerte aumento de la demanda de Medicare entre la población de la tercera edad. A medida que las acciones de UnitedHealth caen antes de la apertura, otras acciones del sector sanitario, como Cigna, Elevance Health, Humana y CVS Health, también cotizan a la baja.

En el primer trimestre de 2025, UnitedHealth reportó ingresos de 109.600 millones de dólares, un aumento de 9.800 millones de dólares interanual y 9.100 millones de dólares intertrimestral. El beneficio operativo se situó en 9.100 millones de dólares, lo que representa un sólido crecimiento de casi el 13% tanto interanual como secuencial. El margen neto se situó en el 5,7%, en comparación con el 5,5% del cuarto trimestre de 2024. El ratio de atención médica aumentó al 84,8%, frente al 84,3% del año anterior. La dirección reafirmó su intención de implementar medidas correctivas y mantener su objetivo de crecimiento del BPA a largo plazo del 13-16% anual. No fueron los resultados trimestrales, sino la perspectiva significativamente a la baja, lo que provocó una de las caídas más pronunciadas del precio de las acciones en la historia de UNH. La compañía ahora espera que el BPA ajustado para 2025 se sitúe entre $26,00 y $26,50, por debajo de la estimación anterior de $29,50 a $30,00. Los analistas encuestados por LSEG esperaban más de $29,70 por acción este año. Optum Health aún planea expandir su modelo de atención basada en valor para incluir 650.000 nuevos pacientes en 2025. Datos financieros adicionales Flujo de caja operativo: 5.500 millones de dólares

Capital total devuelto a los accionistas mediante dividendos y recompras: casi 5.000 millones de dólares

Rentabilidad del capital (ROE): 26,8 % UNH.US (D1) En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de UNH tienen un precio de alrededor de $470, lo que sugiere una posible prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento alcista de 2020 y una caída de casi el 10% por debajo de la EMA de 200 días (línea roja). Fuente: xStation5

